Sommercamp under kurven

Der blev spillet og hygget, da Jonstrup Basketball Klub holdt sommercamp. Foto: privatfoto

Basketball Der var liv og glade dage i Østerhøjhallen i forrige uge da Jonstrup Basketball Klub holdt sommercamp for 40 glade børn i alderen 6 til 12 år fra den 4. til den 6. august.

Af redaktionen

Ti trænere fra klubben sørgede for, at der blev lavet en masse sjove øvelser med den store orange bold – og at der blev leget, afholdt konkurrencer, spillet småkampe og hygget.

Og i år var børnene endda ude på en sjov skattejagt i lokalområdet.

Klubbens formand Flemming Clausen fortæller, at der var mange nye ansigter på campen, som man håber fik en god oplevelse og som måske har lyst til at fortsætte i klubben. Det var også dejligt at opleve at næsten halvdelen af de tilmeldte børn var piger.

Basketballcampen var startskuddet på, at klubben nu tager fat på en ny sæson og kan tilbyde ungdomsholdhold i næsten alle aldersgrupper.

Klubbens vision er ’Udvikling gennem det gode fællesskab’.

Formand Flemming Clausen fortæller at som en mindre basketball klub, er målet først og fremmest at skabe et trygt og godt fællesskab i klubben, hvor børn fra lokalområdet kan trives og udvikle sig, og hvor både forældre og frivillige synes det er hyggeligt at give en hånd med til at drive klubben.