Skovlunde fester igen

Festen komme atter i gang i Skovlunde, når byfesten efter et års coconapause igen skydes i gang i weekenden. Foto: Arkivfoto

Festligt Efter en lang pandemi-pause er der igen lagt op til fest i Skovlunde. Lørdag den 4. september rulles festen i gang med masser af aktiviteter, underholdning, mad og drikke.

Af Ulrich Wolf

Det er en af årets store lokale begivenheder, der efter et år med stilhed på alle aktiviteter, igen kan skydes i gang.

Skovlunde Byfest holdes på parkeringspladsen ved Skovlunde Center Syd og i Skovlunde Kulturhus.

De første aktiviteter begynder klokken 10 og der sluttes af klokken 22 i festteltet med Shubiforsjov, som er Danmarks ultimative Shu-bi-dua hyldestband, hvor alle skråler med og for en tid glemmer alt om sure pligter, klimaforandringer og vasketøj.

I løbet af dagen er der fly-show, musik og underholdning for enhver smag: Ballon-Mike underholder børnene med ballonkunster, Beck Ballet Academy viser eventyrligt balletshow, Ballerup Wildhorse Linedancers giver et forrygende country-show, Mere Monitor byder på flere musikalske talenter, og når det hælder mod aftenen, spiller Bad Teachers god rock med hang til 70’erne og altså med Shubiforsjov som rosinen i pølseenden.

Leg og kreativitet

FDF afholder deres årlige Legens Dag ved byfesten, hvilket garanterer masser af spændende aktiviteter for børn, Klub Skovlunde sørger for kreative aktiviteter og ridning, og Skovlunde Frikirke har ansigtsmaling og sysler at hygge sig med. I Kulturhuset er der makerspace og andre kreative aktiviteter, og man kan se biavlerne i aktion, og

på pladsen er der hoppeborg.

For de voksne har lokale kunsthåndværkere boder, man vil kunne få hjerterstarterkursus og fysioterapi, og man kan se på mulighederne for bolig i den nye bymidte, som begynder at tage form.

Mad og gratis adgang

Med andre ord bliver det svært at komme til at kede sig, og det bliver ikke nødvendigt at tage hjem for at spise, for der er masser af mad, drikke og andre lækkerier hele dagen igennem.

Der er gratis adgang til Skovlunde Byfest, som arrangeres af en gruppe af frivillige med tilknytning til Skovlunde Lokalråd, Skovlunde Center Syd, Skovlunde Kulturhus samt andre foreninger i Skovlunde med støtte økonomisk fra Ballerup Kommunes pulje for bydelsarrangementer og andre sponsorer og annoncører.

Man kan se hele programmet med tidspunkter på byfest.skovlunde.dk.