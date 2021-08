Skal vi have oversvømmelse i AAB afd. 46

Debat En bølge af dødbringende oversvømmelser har ramt Europa, og det er i høj grad menneskets egen skyld.

Af Kurt Haastrup, Baltorpvej 60 st tv, 2750 Ballerup

Vi breder os i stigende grad ud over arealer, der historisk har været flodernes domæne, og omgiver dem med beton og asfalt. Vi tror vi kan tæmme naturens kræfter, men det er dømt til at galt.

Kan en lignende oversvømmelse ramme Ballerup? Måske, vi har ikke floder og bjerge, men vi har Harrestrup å og andre vandløb der er gemt under asfalt og jord. Jeg kan godt se at, der arbejdes mange steder for måske kommende skybrud, men det hjælper ikke i vores boligafdeling.

Kunne det ske, der hvor jeg bor? JA der er sket før i 2010 og 2015. Her arbejdes der IKKE med sikring mod skybrud, det gjorde der engang.

Tilbage i 2011 startede den tidligere afdelingsbestyrelse med en minihelhedsplan for hele området i AAB afd. 46 på Baltorpvej. Nævnte minihelhedsplan har i 10 år fået en broget behandling, fordi der opstod en langsommelighed i AAB administration, måtte en lille del af planen fremskyndes (et mindre LAR projekt samt en tagrende-renovering) mens resten blev syltet?

Da de ansvarlige for et større LAR (lokal vandaflednings projekt) blev fjernet, blev projektet GLEMT.

Et større skybrud som ramte midt i Europa, kan snildt ramme AAB afd. 46 hvis de ansvarlige ikke kommer i arbejdstøjet. Med de ansvarlige mener jeg Ballerups politikker og AAB, samt Randbøll der er udnævnt til gransker i nævnte afdeling.

Det skal lige nævnes, at minihelhedsplanen blev godkendt af et screenings udvalg i 2019, og det overløbsbassin der ligger i den nordlige af matriklen, p.t.groet til, så det kan efter min mening, ikke aflaste store mængde af vand der kommer fra oven.