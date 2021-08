Realitetssans om parkering, tak

Debat ’P-hus nedstemt’ læser jeg i ugens avis.

Af Sisse Carlsen, Rolighedsvej 9, Ballerup

“Vi mangler ikke P-pladser” – siger blandt andet Jacob Wøhler Jørgensen. Og henviser blandt andet til p-pladserne på Rolighedsvej.

Hvilke P-pladser?

Hvis du spørger beboere på og omkring Rolighedsvej, så er der ikke p-pladser at give af. De bliver i forvejen optaget i dagtimerne af handlende (især til Ballerupcentret fordi de ikke vil betale) og butiksansatte i området, og hele døgnet er der adskillige, der parkerer på fortovet og på vendepladsen.

Samme Jacob mener også, at når ombygning af bymidten er færdig, så vil der være nok p-pladser.

Hvad han, og de andre med samme holdning, glemmer – er at så begynder renoveringen af bebyggelsen langs centrumgaden, med inddragelse af p-pladser til håndværkercontainere og håndværkerbiler.

Så en smule realitetssans ville klæde de politikere der har nedstemt et P-hus, der ville kunne løse et problem for både handlende og beboere, men også give plads i udenomsarealer til andet end parkerede biler.

Jeg forstår til fulde vreden hos formand for handelsforeningen, Claus Dahl.

Hvis nogen skulle ønske dokumentation for omtalte parkeringer på Rolighedsvej, så har jeg adskillige billeder (med slettede nummerplader, for jeg vil ikke hænge uskyldige mennesker ud).

Alternativt kan man bare gå forbi og se det selv.