Problem med ladestandere

Debat Som andelsformand i en andelsforening Østerhøjområdet, så lyder det jo umiddelbart positivt, at Ballerup Kommune vil give op til 25 procent i tilskud til etablering af ladestandere.

Af Bjarne Saltbæk, Fmd. for A/B Bjergtaget, Klakkehøj 78-96, Ballerup

Vores problem er, at vi er en lille andelsforening på ni rækkehuse.

Når jeg på kommunens hjemmeside under vej og trafik læser folderen til foreninger omkring etablering af ladestandere og læser, at det hurtigt kan løbe op i 30.000 kroner for en ladestander, så tror jeg, at jeg får det meget svært ved at overbevise mine andelshavere om, at de skal investere 250.000-300.000 kroner i ni ladestandere uden at en eneste af dem i dag har en elbil. Jeg får (om chipsproducenterne vil) min elbil til efteråret og ansøgte derfor Ballerup Kommune om lov – for egen regning – at opsætte en ladestander på den offentlige parkeringsplads som andelsforening ligger ud til. Ja, her i Østerhøjområdet ligger der mange boligforeninger uden egne parkeringspladser.

Jeg blev ringet op af kommunen og fik svaret, at det kunne jeg sandelig ikke få. I løbet af 2022 kommer der måske offentlige ladestandere ved institutionerne herude – det kommer i hvert fald i udbud lover de.

Så kan vi jo til den tid slås med de offentligt ansatte om at få ladetid.

Må jeg foreslå at de penge som Ballerup Kommune har til projektet, bliver brugt til at nogle rådgivende ingeniører kan udarbejde en langsigtet plan som vi alle kan forholde os til.

For eksempel hvor skal der opsættes lynladere ( >= 100 kW) og hvor kan der nøjes med ”hjemmeladere” (11-22kW).

Jeg mener at huske, at jeg har læst et sted, at omkring år 2030-2035 skal salget af benzin- og dieselbiler stoppe.

Hvad med at give os med kun adgang til offentlige parkeringspladser en dispensation til 2030, så vi må opsætte ladestanderne på de offentlige parkeringspladser. Lav eventuelt dispensationen med krav om indbetaling af et depositum der dækker nedtagelsen af ladestanderen igen.

Sæt i gang Ballerup Kommune!