Par nr. 7 køres af de nye olympiske mestre

De vandt guld i OL, og til november kører Lasse Norman og Michael Mørkøv som Par nr. 7 i Ballerup. Foto: DBC.

Cykling DBC, Dansk Bicycle Club, holder for andet år i træk klubbens nye 3-dages løb i Ballerup Super Arena den 11. til 13. november.

Af redaktionen

De nykårede olympiske mestre i parløb, Lasse Norman og Michael Mørkøv, skal køre som det legendariske Par nr. 7.

“At køre som Par nr. 7 i Ballerup Super Arena er noget helt specielt for mig. Og at gøre det med Lasse som olympiske mestre kan ikke blive meget bedre. Jeg ser virkelig frem til DBCs 3-dagesløb, og håber at rigtig mange tilskuere komme ud og bakker op om Par nr. 7 og DBCs arbejde for banesporten”, lyder det fra Michael Mørkøv.

Mørkøv og Norman er desuden forsvarende verdensmestre i parløb fra Berlin sidste år. Årets VM skal køres i franske Roubaix til oktober.

Til DBCs 3-dagesløb køres både for herre- og kvindeelite plus et talentløb samt et såkaldt Miniløb for drenge og piger mellem 12 og 14 år.