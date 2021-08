P-hus i Ballerup bymidte er droppet

Der kommer ikke et p-hus på Meny's parkeringsplads i Ballerup. Politikerne har vend tommelen ned for projektet. Foto: Arkivfoto.

Parkering Politikerne i teknik- og miljøudvalget har vendt tommelen ned til planer om et stort p-hus ved Meny i Ballerup. Der er ikke brug for mere byggeri, men bedre skiltning, mener de. Formanden for handelsforeningen er rasende og vil droppe alt samarbejde med kommunen.

Af Ulrich Wolf

Der har længe været utilfredshed med parkeringsforholdene i Ballerup bymidte.

De mange byggerier, der er i gang og som vil komme, har betydet en stor reduktion af antallet af p-pladser, især omkring Centrumgaden, hvilket de lokale butikker har kunnet mærke. Derfor var der pludselig

lys for enden af p-tunnellen, da en privat investor kom på banen og tilbød at opføre et p-hus på Menys’s p-plads med plads til biler i flere dæk..

Ballerup kommunes teknik- og miljøforvaltning anbefalede udvalget at gå videre med planerne, men nu har politikerne afvist planerne. Et enigt udvalg vil ikke have p-huset opført.

Man mener, at der vil komme flere pladser, når man er færdig med at bygge i bymidten og at man desuden vil være bedre til at skilte til de omkringliggende p-pladser som eksempelvis ved posthuset, på Hold-an Vej eller ved rådhuset.

Ikke klar til et hus

”Vi ved ikke, om der er behov for et p-hus midt i byen. Der bliver bygget meget, men snart vil der komme flere p-pladser ved Lidl, der er åbnet pladser ved Hold-an Vej og når alle arbejdsbilerne er væk, så mener vi, at der er nok pladser. Vi skal være bedre til at skilte og henvise folk til dem, så man ved, hvor man kan parkere. Vi var ganske enkelt ikke klar til et p-hus,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun mener, at man få flere pladser ved at få eksempelvis ansatte i butikker og kontorer omkring Centrumgaden til at parkere længere væk og dermed frigive nogle pladser. Desuden mener hun, at man skal undlade at byge mere i bymidten nu.

Den holdning deles af Jacob Wøhler Jørgensen (V). Han er også medlem af udvalget og har heller ikke behov for at få bygget et p-hus.

Tænke nyt

”Der mangler p-pladser i bymidten, som det er nu. Men at bygge et stort p-hus vil være at skyde gråspurve med kanoner. Der kommer flere p-pladser, når vi er færdige med at bygge og samtidig kan vi skilte bedre til de eksisterende p-pladser. Det tror vi, vil opfylde behovet. Der er en del pladser ved posthuset, på Rolighedsvej, på Hold-an Vej og andre steder, som vi skal være bedre til at henvise til. De skal ikke bygges mere i bymidten lige nu,” siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Han pointerer, at fremtiden for Centrumgaden alligevel er at være oplevelsesgade og at man derfor skal tænke nyt i forhold til gaden.

”Jeg kunne da godt se, at man kunne bygge underjordiske p-pladser og der ligger faktisk nogle gamle planer om det.

Men det er rigtig dyrt, så det er nok ikke et scenarie, man vi se lige med det samme,” siger han.

Begge udvalgsmedlemmer erkender, at der alligevel kan blive behov for yderligere p-pladser og at man så vil kigge på andre planer.

En kniv i ryggen

Politikernes afvisning vækker mildest talt vrede hos formanden for handelsforeningen, Claus Dahl.

Han har igennem flere år været med i styregrupper og samarbejdet med Ballerup Kommune om p-løsninger til de hårdt ramte butikker i Centrumgaden.

”De (politikerne, red.) aner ganske enkelt ikke, hvad de taler om. Det er et klart aftalebrud og en kniv i ryggen på de lokale handlende. Vi vil ikke være med til det der spil længere. Handelsforeningen trækker sine tilsagn om samarbejde med Ballerup Kommune, for det her er ganske enkelt ikke i orden. Butikkerne i Centrumgaden har mistet 20-40 millioner kroner i omsætning de sidste par år og det vil nu fortsætte. Kommunen har flere gange tilkendegivet, at der er behov for yderligere p-pladser og nu trækker man så i land. De 43 ekstra pladser, der kommer ved Lidl batter ingenting. Det er en katastrofe. Det er rent faktisk rigtige menneskers levebrød, der bliver ramt af det her. Tror kommunen, at det er et spil ludo, hvor man bare kan starte forfra, når, man bliver slået hjem? Det er sidste chance, det her,” siger Claus Dahl.