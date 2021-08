Overraskelse over skoleforlig

Debat Venstre har opsagt skoleforliget, det mener vi er det rigtige at gøre op til det kommende kommunalvalg i november.

Af Mikael Wandel (V), Spidskandidat til KV21, Venstre

I Venstre er vi glade for de resultater, vi sammen har nået i kredsen bag skolestrukturforliget. Der er dog i vores øjne stadig nogle knaster i skolestrukturen, som det ikke er lykkedes

os at nå til enighed om at løse. Samtidig mener vi også, at forliget nu har så mange år på bagen, at fremtidige beslutninger om ændringer i skolestruktur og styrelsesvedtægt bør forhandles bredt i Kommunalbestyrelsen på lige fod med ændringer på f.eks. daginstitutionsområdet.

Det var vores indtryk, at opsigelsen blev positivt modtaget af alle partier – ikke mindst Socialdemokratiet og Konservative, hvor i særlig grad Konservatives Allan Kristensen på kommunalbestyrelsesmødet i april udtrykte stor begejstring for opsigelsen.

Derfor kom det da også som noget af en overraskelse da Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, har indgået aftale om at fortsætte forliget uden at man har drøftet det med Venstre eller de andre partier i kommunalbestyrelsen.

I Venstre mener vi bestemt også at skolerne skal have ro, der har været mange nye ting at forholde sig til med folkeskolereformen som kom samtidig med den nye skolestruktur og senest ændringerne i forbindelse med evalueringen. I Venstre mener vi ikke at ro til folkeskolen er det samme som at man så ikke må tale om vores skoler.

Vi mener bestemt altid at man kan debattere og tale om skolen og gøre den endnu bedre. Men vi mener fortsat at der er punkter fra forliget som giver udfordringer ude på vores skoler. Vi vil gerne give lederne endnu mere frihed til at drive skole, der er en del bureaukrati som kan fjernes og lægges ud til lederne og skolebestyrelserne at beslutte.

I Venstre ønsker vi også at arbejde for en samlet skole på en matrikel i Skovvejens distrikt, for dermed at skabe en bedre skole, og vi vil også gerne se på mulighederne for at bygge en helt ny skole.