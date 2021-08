Musikken er klar trods forhindringer

Formand for Ballerup Musikfest, Winnie Jørgensen, glæder sig til at præsentere et alsidigt musikprogram, trods en del udfordringer i planlægningsfasen. Foto: privatfoto

Musikfest I den kommende weekend vil Ballerup atter smage lidt af festival, når Ballerup Musikfest igen folder sig ud. Men det har været en anderledes og besværlig forberedelse i år.

Af Ulrich Wolf

I dagene den 20. til den 22. august vil en af de traditionelle musikalske arrangementer i Ballerup Kommune finde sted. Efter et år med stort set ingen større events af nogen art, vil det være en glæde for mange, at man igen kan opleve Ballerup Musikfest fylde gader og pladser med toner i alle afskygninger.

Musikfesten har været en del af gadebilledet siden 2007 og har løbet af stabelen hvert andet år og det betyder, at arrangørerne bag musikfesten ikke har været direkte berørt af corona-året 2020, da sidste musikfest var i 2019. Men alligevel har det ikke været et normalt år at forberede sig i.

”Der har været mange udfordringer og langt hen ad vejen har vi ikke vidst, hvad der skulle ske. Forvirringen var stor, for vi har hele tiden været i tvivl om, hvordan reglerne for coronapas, forsamlinger, afspærringer og alt mulig andet var. Men samtidig var vi enige om, at uanset restriktioner, så ville vi gennemføre. Det skulle lykkes at få en musikfest op at stå i år. Og det er heldigvis lykkedes,” siger formand for Ballerup Musikfest, Winnie Jørgensen.

Kun danske bands

Hun fortæller, at der også har været problemer med at få styr på tilmeldingerne. Eksempelvis må man gennemføre uden udenlandske bands, da en del ikke kunne komme på grund af landenes regler eller de måtte melde afbud, fordi de ikke havde haft mulighed for at øve ordentligt. Også politiets tilladelser har trukket ud.

”Vi ville gerne have udenlandske bands på, men det har ikke været muligt af forskellige årsager, Men heldigvis har vi et erfarent og godt team, der kan få ting til at ske, så vi har fået et rigtig godt program sat sammen alligevel. Der bliver noget for enhver smag og alder og det er netop det, vi satser på. At der ikke kun skal være musik for de ældre, men mange genrer med appel til alle aldersgrupper,” siger Winnie Jørgensen.

Hun pointerer, at der stadig vil være håndsprit tilgængeligt og selvom afstandskravene er afskaffet, så opfordrer hun stadig til at man tænker sig om, men samtidig at man har det hyggeligt-

Også nye med

”Mange af vore sangere har eksempelvis deres egne mikrofoner med, så man ikke skal ’dele’ med andre, så vi har stadig tænkt på de gode regler, så folk kan holde fest med god samvittighed,” siger hun.

Der vil være 60 bands og solister og af dem er 18 nye, så det er, trods udfordringer, alligevel lykkedes få nye bands til.

”Der kommer stort telt på Banegårdspladsen og vi håber at kunne få gjort hele bymidten til et mere sammenhægende festivalområde. Så vi glæder os til at præsentere et stærkt program, der skal styrke det musikalske fællesskab og vi ser frem til at være på plakaten igen i 2023,” siger Winnie Jørgensen, som håber at Ballerup Musikfestival igen kan trække omkring 3000-3500 tilhørere som de andre år og dermed igen få sat musikken og festen på den lokale dagsorden.