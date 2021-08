Misvisende navne

Debat Efter flere års arbejde er busholdepladsen ved Ballerup s-togs station atter blevet omlagt og indviet med navnet ’Banegårdspladsen’, hvilket er misvisende, da der ingen banegård er i nærheden.

Af Aage Søgaard Andersen, Toftholmvænget 9, Skovlunde

Ifølge ’Ordbog over det danske sprog’ er en banegård et jernbanestationsanlæg med en række driftsanlæg som lokomotivdepot, klargøringsanlæg samt værksteder mm. (let forkortet).

Ikke alle stationer er således banegårde, ligesom ikke alle kirker er katedraler, og ikke alle byer er hovedstæder.

Det er derfor også forkert, når Ballerup Kommune et sted skriver, at kommunen består af de to mindre byer, Skovlunde og Måløv, og hovedstaden Ballerup, for ifølge ’Ordbog over det danske sprog’ er en hovedstad sæde for et område eller et lands regering, og en kommunalbestyrelse kan vist ikke betegnes som en regering.