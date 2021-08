Mere økologi i de kommunale køkkener

Debat Jeg ser gerne et landbrug baseret på økologi fordi der er mere dyreliv på økologiske marker end der er på konventionelle, kravene til de økologiske landmænd sikrer de højeste statskontrollerede krav til dyre- velfærd, de økologiske marker sikrer grundvand uden nedbrudte restprodukter fra pesticider og den økologiske mad er fri for pesticidrester og madsminke.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

I Ballerup Kommune er der masser af økologi i vores ældrekøkken og i daginstitutionerne.

Maden tilberedes blandt andet af lokalt produceret kød fra Grantoftegaards naturplejekvæg. Der er stort fokus på at reducere madspild og bruge masser af grøntsager og rodfrugter. På skolerne, BFO og Klub er der forsvindende lidt økologi, blandt andet derfor er det vigtigt, at vi politisk sætter fokus på at øge økologiprocenten.

Det har jeg gjort mit til i teknik- og miljøudvalget og på mødet inden sommerferien blev vi så enige om at sende Det Grønne Regnskab ud til alle andre udvalg da det for eksempel er børne- og skoleudvalget der har indflydelse på økologien.

På børne- og skoleudvalgsmødet i august blev vi så enige om at sende grønt regnskab ud til skolerne og bede skolebestyrelserne om at hjælpe os med at blive klogere på, hvad der skal til for, at de enkelte skoler vil gå ind i den grønne omstilling.

Nu ser jeg frem til at skolerne forholder sig til økologien og de øvrige vigtige temaer i det grønne regnskab.

For det er på høje tid at vi skaber samarbejder på kryds og tværs der kan fremme natur, klima, affaldssortering, gode cykelvaner og megen anden grøn omstilling