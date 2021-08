Mere ligeværdig politisk diskussion

Debat I løbet af 2021 er vi fem partier, der er lykkedes med at skabe en masse politisk dialog, debatter og arrangementer, vi har i samarbejde med alle politiske partier fået Facebook-gruppen Fremtidens Ballerup - Debat og Politik på tværs godt i gang og haft masser af debat ved mere end 15 virtuelle møder.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Jeg er rigtig glad for, at vi med dette samarbejde er i gang med at praktisere en kultur, hvor vi i fællesskab viser forskellene på de forskellige partiers holdninger, for det er jo netop vores opgave at repræsentere alle de forskellige holdninger, vi der bor her har.

I foråret kom vi rigtig bredt omkring. Jeg deltog selv i arrangementer som Venstre lavede på Grundlovsdag, Radikale Venstre inviterede til om velfærd og jeg arrangerede selv en gåtur i Ballerup Kommunes Natur sammen med DN, og debatter om socialøkonomiske virksomheder, Natur og Sundhed og Børn i Ballerup. Jeg holder utrolig meget af de kaffemøder Mikael Wandel og jeg har virtuelt, hvor vi diskuterer alt, hvad der har med Ballerup at gøre. Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre, Enhedslisten og Radikale Venstre her desuden sammen lavet en masse gadearrangementer, hvor alle partier har været inviteret.

Jeg er kisteglad for at vi har udvidet den politiske dialog, at vi formår at være ligeværdige, give hinanden plads og komme i dialog med langt flere mennesker end det før har været muligt. De traditionelle debatter ved møder og i Ballerup Bladet har vi selvfølgelig stadig behov for.

Herfra skal også lyde et stort tillykke med fødselsdagen til Ballerup Bladet – I gør det rigtig godt.