LSF reddede uafgjort

fodbold Det hele startede lidt som forventet i weekenden, da LSF mødte Holbæk.

Af redaktionen

Holbæk viste godt spil og fik hurtigt fat om spillet. Allerede efter fem minutter fik de den første chance og efter syv minutter fik de scoret.

Et hjørnespark og lidt bolde i luften og så fik banens mindste spiller headet bolden i nettet via den ene opstander.

Målet slog dog ikke drengene fra LSF ud. Allerede i det 14. minut fik de udlignet. Bolden blev spillet op i højre side og endte hos kampens spiller – Mathias Gransee. Han tog et par driblinger og så, at Frederik ”Goalhitter” Jørgensen stod fri og så var det en smal sag at sparke bolden i nettet.

Nu var det Holbæks tur til at tage en tur op ad banen i deres højre side. Bolden kom indover og Martin Fisch måtte strække sig så meget han kunne, men desværre for ham, ramte han bolden så den sad flot i nettet – dog i eget net og så var LSF bagud igen.

Holbæk lagde endnu mere pres på og efter en halv time var den gal igen. En bold blev ikke rigtigt clearet og bolden blev opfanget af en Holbæk-spiller udenfor feltet og han sparkede den resolut i nettet.

Men det slog ikke drengene fra LSF ud. De kæmpede forbilledligt og det gav pote. Kort før halvleg fik en anden af de bedste spiller i dag – Rasmus Thygesen – bolden lige udenfor feltet og han sendte den køligt i nette til reducering 3-2

Hvis 1. halvleg var god, så blev 2. halvleg endnu bedre.

LSF fik presset Holbæk langt fremme og fik flyttet bolden hurtigt rundt og over kanterne. Der mangled bare scoringerne.

Der skulle et eller andet ekstra til for at komme tilbage i kampen. Mads Holden var kommet ind 20 minutter før tid og han fik en afgørende fod med i afslutningen.

I det 93. minut fik han bolden på midten af banen o hans kliniske aflevering til Gransee lå lige til hans fødder og efter to træk kom han alene med målmanden og sendte bolden sikkert i nettet til 3-3, der blev kampens resultat.