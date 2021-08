Kommunens nye fælles platform

Debat ’Posthuset’ står nu færdigt og nu bliver det spændende at se, hvordan borgerne modtager huset. Rammen er lagt og vi har lavet det gamle hus om til et moderne forsamlings- og kulturhus, hvor huset skal forbinde og formidle kontakten mellem borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv- altså lægerne og andre sundhedsmæssige fagfolk.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kultur- og fritidsudvalget

Vi har besluttet at bevare det gamle navn “Posthuset” da det klassiske posthus forbandt mennesker og var en central platform for kommunikation.

Funktionen for ’Posthuset’ i det gamle posthus er nemlig også at forbinde mennesker, bare på andre og nye måder.

Det kan også ses i indretningen og bevarelsen af husets egen fysiske identitet. Selvfølgelig vil der komme udfordringer undervejs, men jeg er sikker på, at forvaltningen sammen med biblioteket finder løsningerne sammen med borgerne, så fordelingen giver mening for husets nye dna.

Jeg tror på, at ’Posthuset’ med tiden bliver et fyrtårn, andre kommuner kommer til at misunde os, fordi det først og fremmest er gennemtænkt og et symbol på fællesskaber.