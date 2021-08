Kommunalt tilskud til ladestander?

Debat Hr. Karsten Kriegel rejser en problemstilling, om der er lovhjelm for et kommunalt tilskud til opstilling af ladestander i udlejnings ejendomme da ankestyrelsen vurderer, at det må anses for at være en erhvervsvirksomheds opgave ifølge citat fra Karsten Kriegel.

Af Johnny Andersen, Hedeparken 159, 2750 Ballerup