Debat SF vil prioritere den lokale idræt i Ballerup. Sport og idræt binder os sammen.

Af Simon Knudstrup (F), Spidskandidat til KV 21, SF

Det samler os både globalt og nationalt, men også kommunalt, hvor Ballerup i den grad kan være stolte af hvad vores lokale foreningsliv og eliteprojekter har været med til at skabe af idrætsudøvere på højeste niveau.

Det har denne sommer, som har været præget af den ene store sportsbegivenhed efter den anden, bevist med al tydelighed.

EM i fodbold hvor Ballerup var repræsenteret ved Nicolai Boilesen, der som lille dreng med store drømme rendte rundt på boldbanerne og mødte den organiserede fodbold i Ballerups foreningsliv. Og et EM, hvor storskærmsarrangement på Kirketorvet samlede Ballerup-borgere i hundredevis til alle kampe og blev en flot succes.

Tour de France med en samlet dansk andenplads ud af det blå – men også blandt andet med en dansk deltager, der tidligere har optrådt for DCR Ballerup, og som med en tredjeplads på en af etaperne var lige ved at skrive sig i historiebøgerne over danske Tour de France-etapevindere.

Og naturligvis et OL, hvor 4000 meter holdet hentede olympisk sølvmedalje efter mange træningstimer på banen i Ballerup Super Arena, herunder med Frederik Rodenberg, der også tidligere har kørt cykelløb iklædt i Ballerups cykeltrøje. Guld og sølv i parløb blev det også til hos henholdsvis herrerne og kvinderne – et fantastisk arbejde af atleterne og cykelklubben på banen, DBC.

Ballerup leverer på et flot niveau – mange andre atleter kan også nævnes – og det skal vi blive ved med at gøre.

Derfor er det vigtigt, mener vi i SF, at vi fortsat prioriterer og investerer i vores foreninger og i alle vores frivillige ledere der yder et helt fantastisk arbejde, ligesom at vi skal forbedre vores offentlige kommunale idrætsfaciliteter og gøre dem tilgængelige – med plads til både breddeidrætten, men også til konkurrence og idræt på højeste plan.

Sommeren har igen vist os hvad idræt og sportsbegivenheder med lokalt islæt kan skabe af fællesskab, stolthed og begejstring.