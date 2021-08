I Ballerup kommune har vi håndteret Covid-19 flot

Debat Der er stor ros til borgerne, til vores ansatte - både dem i front og dem som har sat retning, men også til politikerne som har taget nogle af de hurtige og svære beslutninger.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Nu er tiden så kommet til, at forældre skal forholde sig til om deres børn – ligesom de selv – skal vaccineres. Ny viden giver alle et opdateret overblik over erfaringerne med at vaccinere 12-15-årige. I USA er eksempelvis 6 millioner børn allerede vaccineret.

Vi ønsker, at både børn, unge, deres forældre og sundhedspersonalet har et solidt fagligt grundlag for at vælge vaccination til deres børn og unge.

Når Danmark om lidt vender tilbage fra ferie, går samfundet og skolerne i gang. Samtidig aftager sæsoneffekten, og i efteråret og vinteren kan både COVID-19 og influenza blusse op, også på trods af stor vaccinedækning i risikogrupper. Derfor anbefaler jeg klart til alle 12-15-årige og deres forældre: bliv vaccineret før skolestart!

Vaccinerede børn stopper smittekæder. Derfor kan de være med til at beskytte ældre og sårbare, der måske har manglende eller aftagende effekt af vaccination. Samtidig kan vaccination af de 12-15-årige også være med til at sikre et trygt og normalt samvær på tværs af generationer, også med familiemedlemmer med risikofaktorer. Ligesom vaccination kan være med til at normalisere hverdagen for børnene ved at reducere behovet for testning, hjemsendelse af skoleklasser og smitteopsporing. Vaccination beskytter også børnene mod at blive syge af COVID-19, selvom det er sjældent at de selv bliver alvorligt syge af sygdommen.

Sundhedsstyrelsen følger nøje med i internationale erfaringer og sikkerhedsdata fra vaccination af børn og unge.

Andre landes myndigheder anbefaler ligeledes vaccination af raske 12-15 årige, herunder Danmark, Canada og Irland, mens en række lande enten planlægger vaccination af raske 12-15 årige eller allerede har åbnet op dette, for eksempel Holland, Frankrig, Italien, Belgien, Spanien, Japan og Schweiz.

36 procent af de 12-15-årige har allerede enten bestilt tid eller blevet vaccineret. Dermed er alle personer over 12 år i Danmark nu inviteret til vaccination mod COVID-19.

I løbet af den seneste måned er Delta-varianten blevet den absolut dominerende variant af coronavirus i Danmark.

Det er en tendens, som også ses i en række andre europæiske lande og i andre dele af verden. Delta-varianten er mere smitsom end den tidligere dominerende variant, og den har i en række lande ført til en betydelig stigning i smitte, sygelighed og dødsfald.

Søren Brostrøm udtaler ”Den nye smitsomme variant gør, at der er behov for at få en stor immunitet i befolkningen.

Derfor er det også vigtigt, at 12-15-årige bliver vaccineret. De kan være med til at sikre, at epidemien kan holdes under kontrol. Vi håber, at flere vil bestille tid, så de kan komme i gang med deres vaccination, før de skal tilbage på skolebænken”.

Jeg kan derfor som formand for Social- og Sundhedsudvalget anbefale, at vi her i Ballerup kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – også denne gang med vaccination af vores børn og unge mellem 12 og 15 år.