Debat Igennem flere år har Ballerup Kommune gjort alt hvad man kan for at trafik chikanere bilisterne.

Af Kjeld Wiinblad, Sommerbuen 10, Ballerup

Det hele starter på Ballerup boulevard, hvor man laver en højresvingsbane i krydset ned mod Hold an Vej. Dette betyder, at der opstår lange og køer i myldretiden for at komme forbi McDonald’s krydset og ned ad Hold an vej.

Man fortsætter herefter med at lave trafikchikaner (indsnævring) ved togstationen ved Malmparken, der igen betyder lang ventetid for vores bilister.

Vanviddet fortsætter ved at man opfører parkeringspladser ude på Hold an vej nede ved rådhuset overfor menu.

Endnu en stor chikane af vores bilister, der skal kæmpe sig igennem byen.

Nedlæggelse af parkeringspladserne bag ved Lidl, er også til stor gene, ikke kun for bilister, men også for de handlende.

På Vestbuen, har man lavet ’røde’ vejbaner” hvilket skaber mange farlige situationer, (specielt ved udkørslen fra haveforeningen) idet bagfra kommende bilister kører inden om, når man som beboer skal dreje ind på en af buerne.

Flere gener for trafikken:

Nu annonceres der igen ændringer på Hold an vej, mellem krydset Bueparken.

På Hold an Vej og Ballerup Boulevard skal der laves nye parkeringspladser. Igen betyder det inddragelse af en vejbane og endnu engang chikanerer man bilisterne og trafikken mest muligt.

I Ballerup Kommune bygger man meget for at tiltrække nye borgere til kommunen, ligesom man gør alt for og få flere virksomheder tiltrukket kommunen. Det eneste man glemmer i denne forbindelse er, at alle de trafikchikaner man laver ødelægger infrastrukturen hvilket betyder, at folk bliver mere og mere utålmodige, når de skal igennem Ballerup.

Man kan stille sig selv det spørgsmål hvornår stopper dette vanvid og hvad er meningen med det?

Måske var det på tide at vi, her op til det kommende kommunalvalg gjorde hvad vi kunne, for at få nogle nye kræfter ind i vores kommunalbestyrelse.