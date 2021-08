Har du hørt om bitcoin-casino?

SPONSORERET INDHOLD: Bitcoin har været utroligt meget i medierne de sidste par måneder. Mange har oplevet ekstremt store værdistigninger og mange har tabt penge, men den store opmærksomhed er især begrundet i, at Bitcoin er blevet en rimeligt veletableret kryptovaluta.

Enkelte internetforretninger modtager bitcoin, og med den stigende anerkendelse af værdien er bitcoin, er det nu også muligt at spille på Bitcoin casino.

De nye bitcoin casinoer er en helt ny slags casino, hvor man både indbetaler og får udbetalinger i kryptovaluta. Nogle casinoer bruger udelukkende bitcoin, mens andre har bitcoin som en mulighed af mange.

Hvad er bitcoin?

Bitcoin eksisterer kun online. De materialiserer sig aldrig som noget fysisk, men er en digital enhed, der repræsenterer en vis værdi. Bitcoin skabes og administreres af en række netværk og computere. Der sidder altså ingen organisation eller mennesker og vælger værdien eller ‘trykker’ flere bitcoins.

Værdien af bitcoin i verden er 500 milliarder, så det er efterhånden rigtig meget værdi, der ligger i denne valuta. Det er sig selv en ting der gør, at bitcoin er mere anerkendt.

Hvorfor bitcoin casino?

Der er en række fordele ved bitcoin casinoer. Bitcoin kan for det første sikre en ekstrem høj grad af anonymitet. Bitcoin er ikke på samme måde som betalingskort og netbanker knyttet op til den identitet, pas eller andre identifikationer. Derfor kræver bitcoin casinoer altså ikke Nem-id, som andre casinoer eller gør.

Der er endnu ikke nogen danske casinoer, der bruger bitcoin. Som lovgivning er i Danmark, kan det ikke lade sig gøre. Hvis man ønsker at spille for bitcoins, så skal man altså til udlandet. Ulempen ved at spille på udenlandske casinoer er, at din indkomst fra dette er skattepligtig.

Det er helt lovligt at spille på et bitcoin casino fra Danmark, så længe man husker skattereglerne.

Mange synes også, at det er en fordel, at bitcoin casinoer har meget hurtige ind- og udbetalinger.

Ulemper ved at spille med bitcoin

Selvom bitcoin er mere etableret end andre kryptovalutaer, så er der stadigvæk mange udfordringer med at bruge denne type valuta, da den er mere usikker end rigtig valutaer som kroner og EURO.

Kursen for bitcoin svinger utroligt meget, så man kan ikke altid være sikker på, at ens bitcoin er det samme værd to dage samme uge. Det kan selvfølgelig både være en fordel og en ulempe, alt efter hvornår man anskaffer sig sine bitcoins.