Hændelse i lokalsamfundet

Debat Den 1. august 2021 skulle jeg på arbejde tidlig søndag morgen.

Af Henriette Reinhold Andersen, Kildestrædet, Skovlunde

Hele Skovlunde Centret var spærret, parkeringspladsen var fyldt med indsatsgrupper og politi, og der var virkelig mange mennesker samlet, etnicitet er underordnet, men jeg blev skræmt på en dag, som ellers plejer at være idyllisk.

Jeg måtte cykle af Ejbyvej, for centret var som sagt spærret. Der lå gaspatroner på parkeringspladsen og der lå mennesker på cykelstien på Ejbyvej. Det undrede mig, jeg spurgte i min omgangskreds, spurgte kollegaer, som slog op på Breaking News, men også andre på vores lokale hjemmeside.

Nogle kommenterede, at politiet havde ledt i deres haver, nogle at de havde læst et opslag på Skovlundes Gruppens side. Min iver for information den dag og efterfølgende illustrerer meget godt vigtigheden af dette, og det er/var egentlig min formodning, at I dækker lokalstof i vores nærområde?

Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at I dækker lokalstof, men også den form for hændelser, fordi det har en effekt i vores lokalsamfund og påvirker vores hverdag. Jeg havde efterfølgende en forventning om, at hændelsen ville blive belyst af jer i førstkommende Ballerup Bladet den 4. august (uge 31), så forventede jeg efterfølgende, at den ville blive belyst i uge 32 den 11. august, det skete ikke.

Når hændelser mørklægges og ikke dokumenteres skaber det tvivl, utryghed og rygtedannelse. Det er her i kommer ind som formidlere, og det vil jeg da gerne have en forklaring på.

Svar om hændelse:

Kære Henriette. Tak for dit helt relevante indlæg.

Det er rigtigt, at den hændelse ikke var omtalt i Ballerup Bladet. Det er ikke for at mørklægge noget som helst, men ganske enkelt fordi, vi intet har fået at vide om hændelsen fra Københavns Vestegns Politi. Om det har skyldtes mørklægning eller andet, skal jeg ikke kunne svare på, men jeg kan dog oplyse, at Ballerup Bladet skal have møde med netop Københavns Vestegns Politi om det fremtidige samarbejde, så vi forhåbentlig kan få flere informationer om blandt andet den slags ’begivenheder’ ud til læserne.

Ulrich Wolf, redaktør