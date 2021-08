Guide: Sådan skærmer du dit barn mod mobning på nettet

SPONSORERET INDHOLD; Danske børn bliver ofte kaldt for “digitalt indfødte,” fordi de - modsat deres forældre og ældre generationer - introduceres for smartphones, tablets og computere allerede i en tidlig alder og derfor har en mere intuitiv tilgang til det digitale liv. De vokser så at sige op med surfing, streaming og sociale medier som en naturlig del af hverdagen.

Det er imidlertid en myte, at børn og unge er mere kompetente i forhold til netsikkerhed og brug af internettet, fordi de får det ind med modermælken. Tværtimod kan de komme galt afsted og risikere at blive udsat for digitale krænkelser, fordi de er sårbare – ikke blot over for voksne med dårlige intentioner, men også deres jævnaldrende. Mobning og drillerier findes nemlig ikke længere kun i den fysiske verden, men er i høj grad rykket med over på internettet.

Derfor er det vigtigt, at du som forælder er proaktiv i forhold til digital mobning af dit barn – og at du tager hånd om sagen, hvis du bliver opmærksom på, at dine børn bliver udsat for hetz eller chikane på nettet.

Tal med dit barn om digital mobning

Inden du slipper din tween eller teenager løs på Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Jodel eller Facebook, er det derfor vigtigt, at du tager en indledende snak med dem om de sociale medier, hvordan de både kan bruges og hvornår de kan misbruges. I kan for eksempel snakke om, at det er forkert at skrive noget grimt om andre på nettet, blot fordi man kan være anonym – eller at sårende ord ikke nødvendigvis forsvinder fra internettet, blot fordi man sletter dem igen.

Det er også en god idé at tale med dit barn om, at man ikke må dele private billeder og videoer af andre, når de ikke har givet tilladelse. Understreg, at hvis de bliver udsat for digital mobning eller oplever, at det sker for andre, så skal de fortælle det – enten til dig eller en anden voksen, som de har tillid til.

Ved at tale med dit barn om digital mobning kan du nemlig være med til at forebygge, at det sker. Samtidig bliver dit barn klædt på til at agere hensigtsmæssigt, hvis det bliver udsat for digital mobning fra andre.

Sikkerhed via mobilen

