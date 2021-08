Flere borgere til Måløv

Debat Kære Gustav Blomberg.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Måløv er et herligt og attraktivt sted at bo – både for jer, der har været en del af området i mange år og for de nye familier, der gerne vil flytte til vores kommune. Vi har oveni et ønske om, at flere borgere ikke bare uddanner sig og arbejder i kommunen, men også gerne vil bo iblandt os.

I det arbejde har vi et ansvar for at tilgodese behovene fra både nuværende og nye borgere, og vi sætter stor pris på at jer, der kender området godt, også giver jeres mening til kende, når der sker forandringer i jeres nære omgivelser.

Jeg går ud fra, at det byggeri, du omtaler i dit indlæg i Ballerup Bladet den 28. juli, er det, der er givet tilladelse til på Måløv Hovedgade 84.

Her bygges tre dobbelthuse i 1 ½ plan med en maksimal byggehøjde på 8,30 meter.

Denne sag har været i nabohøring ad to omgange og er blevet behandlet i teknik og miljøudvalget i januar 2021, hvor udvalget gav lov til byggeriet.

Der er derfor givet byggetilladelse til byggeriet i maj måned. Sagen er efterfølgende blevet påklaget til Nævnenes Hus, og her er den under behandling.