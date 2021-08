Et nyt liv via aktivt job-samarbejde

Medarbejderne på centrallaget i Carl Ras har mange forskellige baggrunde og flere af dem kommer fra Jobcenter Ballerup, og har nu fået en ny chance i arbejdslivet. Foto: privatfoto

Job med mening Jobcenter Ballerup har i et år samarbejdet med blandt andet virksomheden Carl Ras om at give ledige med specielle udfordringer en chance på arbejdsmarkedet. Det er kommet blandt andet Rune fra Ballerup til glæde.

Af Ulrich Wolf

Siden Carl Ras startede samarbejdet med Jobcenter Ballerup i starten af 2020, har fem ledige borgere med udfordringer været i beskæftigelse på centrallageret i Herlev. Centrallageret

består i dag af 50 medarbejdere fordelt i de tre afdelinger Varemodtagelse, Forsendelse, Service & Reklamation.

”Samarbejdet skaber stor værdi for os på centrallageret i Herlev. Vi har utrolig mange opgaver, der skal sikre, at kunderne får de rigtige varer til tiden. De borgere, vi tager i beskæftigelse, varetager jobfunktioner på lige fod med resten af teamet på lageret og er yderst vigtige for at få hjulene til at køre rundt i produktionen,” siger assisterende lagerchef hos Carl Ras, Peter Hald, der igennem flere år har hjulpet borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, ind i firmaet og på centrallageret i Herlev. Han fortsætter:

”Carl Ras er en rummelig arbejdsplads, der har plads til alle medarbejdere. Tit og ofte har mennesker brug for en chance til for at lykkes i livet. De fleste vil jo gerne lykkes med det, de laver og vide, at der er nogen, der tror på en.

Derfor gør vi også en ekstra indsats for at fastholde og støtte medarbejderne med udfordringer, så de trives og motiveres til at udføre det daglige arbejde.”

En ny chance

Carl Ras har netop fastansat Anica og Rune, der begge er rekrutteret gennem Jobcenter Ballerup.

26-årige Anica bor i Brøndby. Hun har lidt af paranoid skizofreni, siden hun var 19 år gammel, hvilket tidligere har givet hende store psykiske udfordringer, der har haft indflydelse på hendes uddannelse og arbejde.

Efter fire ugers virksomhedspraktik og tre måneder i løntilskud blev hun i november fastansat som lagerassistent i Varemodtagelsen på centrallageret i Carl Ras. Her sætter hun varer på plads ved de rigtige lokationer og sender dem videre til Autostore lagerautomaten.

”Jeg er rigtig glad for mit arbejde og mine kollegaer i Carl Ras. Jeg føler, at jeg hver dag kan bidrage til produktionen på lige fod med alle mine kollegaer. Selvom min jobtitel ikke lyder som noget fornemt, så føler jeg mig stadig som et vigtigt led i teamet, der skal sikre, at kunderne får deres leverancer til tiden,” fortæller hun.

Den rette hylde

35-årige Rune bor i Ballerup. Han startede også i virksomhedspraktik og har nu været i løntilskud på centrallageret hos Carl Ras i seks måneder, hvor han sorterer pakker i forsendelsen.

Forinden Carl Ras var han på kontanthjælp og har tidligere døjet med depressioner og andre udfordringer, der har gjort det svært for ham at finde vej ind på arbejdsmarkedet.

Hos Carl Ras føler han dog endelig, han har fundet sin rette hylde, og han ser derfor frem til, at han fra februar bliver fastansat som lagerassistent på centrallageret i Herlev:

”Jeg har været glad for mit arbejde hos Carl Ras fra dag ét. Jeg har engagement og energi til at bidrage med det bedste, jeg kan, hver dag på lageret, fordi jeg trives godt med alle i mit team,” fortæller han.

Plads til alle

Noget af det bedste ved at arbejde på centrallageret i Carl Ras er ifølge Anica, at der er plads til alle medarbejdere:

”Flere af os har forskellige udfordringer i livet, vi bakser med. Men vi bliver ikke set ned på af de andre i teamet. Vi støtter og bakker hinanden op i arbejdet og har det alle rigtig godt sammen. Det giver mig også en følelse af, at jeg har noget godt at stå op til hver eneste dag,” fortæller hun og fortsætter:

”Samtidig bliver der taget hensyn til vores individuelle behov og trivsel i Carl Ras. Lige da jeg startede, arbejdede jeg for eksempel med at plukke varer i lagerautomaten. Men da jeg ikke var hurtig nok, blev jeg rykket over i Varemodtagelsen, hvor jeg nu trives rigtig godt og har fundet min rette hylde.”

Ligesom Anica sætter Rune også stor pris på, at han kan være sig selv hver dag i jobbet på centrallageret:

”Det er faktisk mit største behov, for at jeg trives ordentligt på en arbejdsplads og kan udføre mit arbejde godt. Jeg er lidt speciel på nogle områder og har derfor haft svært ved at falde til igennem tidligere jobs, hvor jeg følte, jeg skulle opføre mig på en bestemt måde. I Carl Ras føler jeg, der er plads til, at jeg kan være, som jeg er. Derfor er jeg også villig til at give den en ekstra skalle hver eneste dag,” fortæller han.