Derfor er søvnen så vigtig

Uanset om det er om natten eller om dagen, du sover, hvilket nok kommer meget an på dit arbejde, er der ingen måde, hvorpå du kan komme udenom, at søvnen er vigtig.

Faktisk kan det siges så lige ud, at der er en klar sammenhæng mellem din generelle sundhed og din søvn, så det faktisk er decideret usundt ikke at have en ordentlig søvn. Herunder kan du læse mere om, hvorfor søvnen er så vigtig, og hvilke konsekvenser en dårlig søvn kan have.

Større risiko for diverse sygdomme

Sygdom er stort set det modsatte af sundhed, og som tidligere nævnt er der en klar forbindelse mellem din søvn og din sundhed. Det betyder også, at du har en større risiko for diverse sygdomme som f.eks. diabetes, hvis du ikke sover godt nok om natten.

Bedre fysiske præstationer

Hvis du har brug for at kunne præstere fysisk f.eks. i forbindelse med at dyrke sport, er søvn også ekstremt vigtigt for dig. Der er nemlig meget, der tyder på, at atleter med en god, solid nattesøvn, klarer sig bedre end atleter, der sover dårligt. Leder du efter bedre resultater rent sportsmæssigt, er søvnen altså også et rigtig godt sted at kigge hen.

Mere overskud til arbejde og familie

Når du ikke sover ordentligt, er du også noget mere tilbøjelig til at mangle overskud i hverdagen, hvilket også betyder, at du nemt kan blive mere irritabelt. Den manglende koncentration og det lave overskud kan være et problem på arbejdet, hvor kvaliteten af dit arbejde højst sandsynligt vil falde.

Samtidigt kan det også gå ud over dine sociale relationer, hvis du altid er træt og irritabel, hvilket på længere sigt kan have en negativ betydning for dit mentale helbred.