Den rette hjælp på korttidspladserne

Debat Tusind tak til dig, Else Marie Hansen for læserbrevet i Ballerup Bladet den 28.juli.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Else Marie skriver ’jeg kan ikke takke dem på Korttidspladserne på Lindehaven nok for, at de har passet og plejet mig så godt i to måneder, som de har’. Der er roser til vores medarbejdere for, hvor meget opholdet har betydet for Else Marie.

Du fortæller åbent og ærligt om dit sygdomsforløb på Herlev Hospital og om dine umiddelbare tanker, da du erfarer, at du skal overflyttes fra Herlev til “korttidsparkeringen” på plejehjemmet Lindehaven i Ballerup. Som du skriver, havde du hørt meget dårligt om ’det sted’.

Jeg har også hørt nogle af disse fortællinger. Jeg har holdt flere møder med pårørende og brugere af korttidspladserne. Jeg skal være den første til at indrømme, at det ikke alle var gode fortællinger, jeg hørte. Derfor har jeg afholdt flere møder med lederne, og endelig har vi sammen holdt møder både med brugerne og deres pårørende.

Vi har klart meldt ud, hvordan vi ønsker kulturen og ledelse af sådan et genoptræningsophold i Ballerup kommune skal være.

Det har blandt andet medført en organisationsændring, sådan at korttidspladserne og genoptræningsindsatsen er samlet under den samme leder for, at man som borger oplever at få den rette hjælp og støtte gennem forløbet på Lindehaven.

Denne ændring har været nødvendig, og som man kan læse i Else Maries indlæg, har det også givet pote. Det gør mig både glad og stolt. Jeg er overbevist om, at vi er på rette vej med vores trænings- og genoptræningsenhed på Lindehaven.

Jeg skal være den første til at beklage, at der har været flere dårlige oplevelser og fortællinger om vores træning og genoptræning – og dermed også om korttidspladserne på Lindehaven.