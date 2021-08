Byudvikling og gode boliger til mennesker i Ballerup

Debat Valgkampen op til kommunalvalget den 16. november 2021 er så småt ved at rulle i gang. Et af de store emner er byudvikling og at skabe gode boliger for de mennesker, som bor i Ballerup Kommune.

Af Erling Andersen (A), Formand for Socialdemokratiet i Ballerup Kommune

Man kan måske stille det lidt firkantet op. I den ene politiske grøft sender vi bevidstløst betonkanonen afsted i alle retninger i kommunen i en slags byudvikling på speed…

I den anden grøft tager vi alle mulige hensyn og siger nej til mere byudvikling.

Mit synspunkt ligger ikke i nogen af de to grøfter – men et sted midt imellem, hvor vi tager hensyn til natur og klima i en velovervejet byudvikling, hvor målet er at skabe de boformer, som nuværende og fremtidige generationer ønsker sig – og hvor vi samtidig rækker ud efter den befolkningstilvækst, som forventes i Hovedstaden i de kommende år.

Og jeg mener, at Ballerup Kommune allerede er godt på vej i den retning. Det betyder, at jeg går ind for en natur og klimavenlig byudvikling i Kildedal og Jonstruplejr-området. Begge steder skal der skabes en løsning med sikker trafik og harmoni med det omgivende samfund.

Jeg synes, at Søndergård-bydelen i Måløv er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe boliger – eje, leje, parcelhuse, rækkehuse og lejligheder – for mange hundrede mennesker. I en ramme af en kunstigt anlagt sø – som holdes på naturens præmisser – træer, grønt græs og planter.

Jeg synes også det ser spændende ud med planerne for Baltorpplænen tæt på Ballerup Centret. Et godt bidrag til den fortsatte udvikling af bymidten – jeg tror boliger i bymidten er efterspurgt. Mange ønsker at bo i midten af alting med hurtig adgang til S-tog, busser, indkøb, cafe og restaurant.