Børnene på banen i Ballerup Super Arena

De modige Banecykel Camp deltagere: Daniel, David, Rasmus K., Luna, Anna og bag ved hende Mikkel, Oskar, Elliot, Villads, Frederik og Rasmus. Foto: Mia Lundholm

Banehygge Inden Landsholdet tog af sted til OL i Tokyo, varmede de hallen op til årets sommeraktiviteter. En flok seje unger kører i landsholdets spor.

Af Mia Lundholm

Støvet har dårligt lagt sig efter at det danske herrelandshold i banecyklingen har forladt Ballerup Super Arena for at tage af sted til OL i Tokyo dagen før. Det er onsdag den 28. juli. Hallen er stadigvæk varm. Mere varm end den plejer, for der har været skruet op for temperaturene indendørs for at simulere lunt Tokyo klima.

Mens OL landsholdet lander på den anden side af kloden og tjekker ind i Tokyo, får 20 Ballerup børn i alderen 9-14 år den unikke oplevelse i to dage at have Ballerup Super Arena som deres legeplads. Desværre er ikke alle de tilmeldte børn mødt op til dagens banecyklingsoplevelse, hvilket ærgrer trænerne.

Ballerups sommerferieaktiviteter 2021 er godt i gang og i forskellige foreninger og institutioner vælger man at prioritere børnene højt.

Børnene kan vælge imellem forskellige hold og oplevelser, de kan komme i biografen, prøve selvforsvar, ridning, badminton, være spejder, spille skak, skyde med riffel, lave kunst, dyrke esport, besøge en bondegård og meget andet. Nogle af holdene koster penge, andre er gratis. På Banecykel Camp betaler man ikke noget for at deltage.

Tak til de voksne

”Jeg vil gerne på Kultur- og Fritidsudvalgets vegne takke alle foreninger og institutioner, som har bidraget til dette års program. Tak, fordi I vælger at bruge jeres fritid som frivillige til gavn for vores børn og unge. Uden jer var der ingen sommerferieaktiviteter.” Skriver Charlotte Holtermann Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i årets sommerferieaktivitetsplan.

Arrangørerne af sommerens Banecykel Camp er foreningen Dansk Bicycle Club med Bjarne Kratholm og Simone Smith Larsen fra DBCs Børneafdeling som trænere.

Over 60 km i timen

I to dage lærer børnene i første omgang at finde mod til at cykle på banecykler på den professionelle bane. De skal lære reglerne og banediscipliner, og slutte af med at sætte fart på og slå egne rekorder.

Dagens hurtigste er Daniel, der kører den 250 meter lange bane rundt på 23 sekunder.

”Landsholdets bedste banetid ligger så vidt jeg husker et sted mellem 12 og 13 sekunder. De ligger og kører i tre minutter med mere end 60km i timen”, fortæller Bjarne Kratholm.

Der er noget at leve op til. Både Bjarne Kratholm og Simone Smith håber, at nogle af børnene får interesse i at fortsætte i klubben.

Modige og talentfulde

”Det er første gang jeg er herinde, ” siger Rasmus K. på 11 år, ”jeg går til svømning i Triton lige herovre og går forbi hele tiden, så det er virkelig fedt at komme indenfor. Jeg ved ikke, om jeg har tid, men jeg kunne godt tænke mig at gå til banecykling, for man bruger mange kræfter, og jeg synes, at det er sjovt at bruge sine kræfter. ”

Holdkammerat David på 10 år tilføjer; ”Da jeg trådte ind i hallen tænkte jeg, at jeg kom aldrig til at køre deroppe. Der er alt for stejlt. Men cyklerne og banen er jo bygget til det, så man skal bare turde tro på det.”

Og David har i den grad lært at tro på sig selv, for han kørte hjem med dagens hurtigste tid.

Dagens andenplads gik til Luna på 13 år, som også var tilmeldt holdet sidste sommer sammen med sin lillesøster Anna på 10 år. Luna synes også at banecykling er spændende, men ligesom Rasmus K. ved hun ikke om hun får tid til at gå på holdet, fordi hun går til karate og skal til DM til oktober.

”Men det er spændende at være her og man lærer at blive meget mere sikker på sig selv,” siger Rasmus K. som glæder sig til at de har en til dag i arenaen i morgen.

Nu kan danskerne se frem til at følge Landsholdets præstation i OL i perioden 3. – 8. august. Og bliver man inspireret til selv at prøve banecykling, barn eller voksen, så kan man læse mere på cykelbanen.dk eller ballerupsuperarena.dk/prov-banecykling

Når nu vi er så heldige at have Ballerup Super Arena lige i baghaven.