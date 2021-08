Ballerup vil have flere til at køre sammen

Der kan være trængsel på vejene, specielt i myldretiden. Derfor er Ballerup Kommune gået ind i et samarbejde med en samkørsels-app, kaldet nabogo. Foto: Colourbox.

Trafik Det handler ikke om sammenstød, men om samkørsel, når Ballerup Kommune har indledt et samarbejde med startuppen nabogo om at reducere antallet af biler i myldretiden.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune samarbejder med den danske startup nabogo om at gøre samkørsel til en del af hverdagstransporten. Det er relevant på ny, efterhånden som flere skifter hjemmekontoret ud med arbejdspladsen, trængslen på vejene stiger, og det igen er sikkert at køre sammen.

Nabogo har udviklet en app, som matcher dem, der skal samme vej. En app, som er integreret med kollektiv transport. Som bruger af appen betaler du en fast pris – direkte mellem passager og chauffør uden gebyr til nabogo.

Lokale borgere er først

Det er ikke så ligetil at ændre hverdagsvaner. Derfor er det vigtigt at begynde lokalt, for så kommer der et attraktivt, lokalt udbud af ture, og ofte vil man køre med én, man kender – måske endda en nabo. Ballerup Kommune har sat sig i førersædet for at få lokalsamfundet med på vognen. Det glæder Kasper Dam Mikkelsen, medstifter af nabogo.

”Ballerup Kommune er oplagt til samkørsel, fordi der er god mulighed for at engagere borgerne gennem blandt andet boligområder og foreninger – og fordi kommunen er ambitiøs på området. De mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner i for eksempel Lautrupgård har både brug for mobilitet og for at mindske trængslen på vejene og presset på parkeringspladserne. Nabogo er en konkret handling til gavn for klimaet, og dét motiverer også mange til at bruge vores app.”

Borgmester Jesper Würtzen (A) glæder sig ligeledes over samarbejdet.

”Som kommune vil vi meget gerne gøre det nemmere at køre sammen til for eksempel job eller uddannelse.

Samkørsel reducerer CO2-udledningen og skaber mindre trængsel på vejene. Derfor er jeg glad for, at samarbejdet er forankret i Kommunalbestyrelsen og understøtter vores klimahandleplan og grønne vision.”

Kørsel for alle

Nabogo indgår partnerskaber med trafikselskaber, kommuner og regioner, der ønsker at skabe mere mobilitet og mindske trængsel. Som vil gøre en forskel for klimaet og styrke kollektiv transport. Dermed kan nabogo gå bredt ud i et større område – og tilbyde platformen til brugerne uden gebyr. Både lokalsamfund, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samarbejder med nabogo.

Ballerup Kommune er én af de 23 danske kommuner, som har en aftale med nabogo. Det betyder, at alle i kommunen frit kan downloade appen og tilbyde pladser i bilen eller søge efter lift. Det kan mennesker i andre kommuner også, men først når der er en kommuneaftale, vil der komme mange brugere via partnerskaber. Desuden vil man også finde mange af de digitale nabogo-mødesteder, hvor ture altid starter og slutter. Nabogo har blandt andre aftaler med kommunerne Roskilde, Ishøj, Høje-Taastrup og Gladsaxe – og med Region Hovedstaden, som har 36.000 ansatte