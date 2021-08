Alle skal kunne vaccineres uden tid

Fremover skal der ikke være tidsbestilling til vaccinationer i blandt andet de faste vaccinationscentre som her i Ballerup, ligesom Region Hovedstaden vil sætte mobile enheder ind i den kommende tid for at få flere til at blive vaccineret. Foto: Arkivfoto

Vaccination Region Hovedstaden vil gøre det muligt for alle at blive vaccineret uden at skulle bestille tid. Det skal ske i de eksisterende vaccinecentre, men også i mobile enheder.

Af Ulrich Wolf