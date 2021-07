Styrkelse af fremtidens ældrepleje

Debat Der er forskel blandt kommunerne på, hvor mange timer hjemmehjælp deres borgere får tildelt.

Af Ina Strøjer-Schmidt (F), MF, for SF, valgt i Ballerup

Antallet svinger fra 1,6 timer om ugen til 5,8 timer om ugen for borgere over 80 år.

I Ballerup får borgere over 80 år i gennemsnit 2,4 timer hjemmehjælp om ugen. Der skal tages forbehold for, at tallene kan påvirkes af, hvor mange borgere der bor i plejeboliger i kommunen samt at der i nogle kommuner bor ældre, der har brug for mindre hjælp. Men der er forskel på, hvor meget hjælp man kan få som ældre afhængig af i hvilken kommune man bor, da det er en politisk prioritering. Nogle svage borgere får derfor mindre hjælp end andre.

Grundlæggende mener jeg, at mængden af hjemmehjælp ikke bør påvirkes i større grad af hvor man bor, men gives på baggrund af en faglig vurdering og tildeles dem, der har behov for hjælp.

For at styrke ældreplejen afsatte vi i finansloven sidste år 425 millioner kroner til 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022-2023 og 500 millioner kroner årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen, som skal give bedre pleje og omsorg for de ældre. Målsætningen er, at kommunerne ansætter 1.000 flere i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.