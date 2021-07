Stop Spild holder åbningsfest

Formand Milo Storm-Kjær og kassérer Asbjørn er klar til Stop Spilds åbningsfest for lokalafdelingen i Ballerup på lørdag den 31. juli. Foto: Privatfoto

Af Mia Lundholm

Nu skal det være officielt at Stop Spild har stiftet en afdeling i Ballerup. De holder åbningsfest på lørdag den 31. juli, hvor Borgmesteren klipper snoren.

Selv om Stop Spild allerede er kommet godt fra start lokalt i Ballerup, stopper de gerne op for at holde en officiel åbningsfest på lørdag d. 31. juli klokken 12-16. Borgmester Jesper Würtzen klipper snoren i dagens anledning og der vil være aktiviteter for både store og små.

Alle er velkomne

Stop Spild håber at mange af Ballerups borgere har lyst til at kigge forbi til åbningsfesten på Gammel Rådhusvej 17. Musikken spiller live og der er mad og drikke, samt lodtrækning med flotte sponsor præmier.

Er man et supermarked med overskudsmad, og vil man gerne samarbejde er Formand Milo Storm-Kjær klar til en snak.

Stop Spilds lokale afdeling i Ballerup har meget af deres kommunikation via deres facebookside ’Stop Spild Lokalt Ballerup’. Her skriver de blandt andet:

”Har du lavet en flæskesteg for meget, eller godt er klar over, at du ikke får spist den pose æbler, som du købte i går, i stedet for at smide det ud i skraldespanden, så smid det ud på siden her. Dermed kan andre få glæde af den mad, som du ikke selv spiser.”

Ideen er at brede budskabet om Stop Spild ud til så mange som muligt, så de glæder sig til den længe ventede åbningsfest på lørdag, og håber på mange glade gæster.