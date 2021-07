Smørum Golfklub sender to til OL

Selv om Nanna Koerstz Madsen har slået sig ned i USA i år er der stadig tid til at komme hjem og træne i Smørum Golfklub i pauserne. Foto: Jesper Vinzents.

Golf 26-årige Nanna Koerstz Madsen og 25-årige Emily Kristine Pedersen, begge fra Smørum Golfklub, har sammen med Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen sikret sig deltagelse ved OL i Tokyo ultimo juli/primo august

Af redaktionen

Det er to af Danmarks absolut bedste kvindelige golfspillere, der kommer til at repræsentere de rød-hvide farver ved det kommende OL i Japan. At de også kan begå sig internationalt, vidner ikke mindst forrige sæson om for Emily med blandt andet fire LET-sejre på stribe, og den seneste uges LPGA-majorturnering i USA for Nanna (delt 15. plads kun to slag fra top 10).

Begge de unge kvinder er vokset sportsligt op i Smørum Golfklub, og allerede som 12-årig kom Emily på landsholdet. Nanna begyndte at spille golf som 10-årig og hun var 14 år, da hun i 2005 blev høstet til det samme nationale team.

Det vil næppe være en overdrivelse at sige, at de to piger har konkurreret på golfbanerne så gnisterne er føget, men de er samtidig gode veninder og under gerne, at modparten får succes.

De kender hinanden rigtigt godt, og derfor må de være noget nær ideelle makkere, når det går løs på Kasumigaseki Country Club i Kawagoe cirka en times bilkørsel mod nordvest fra Tokyo centrum.