Sjællandsmester i ponyspring

Filippa Ørnfeldt og ponyen Buster har netop vundet titlen som Sjællandmestre i ponyspring. Foto: Privatfoto

PONY Ballerup Rideklub afholdt i weekenden Sjællandsmesterskabet i Ridebanespringning for ponyer. Her har Filippa Ørnfeldt sin pony Buster opstaldet, men med deltagelse af 11 af Sjællands dygtigste ponyryttere, skulle der mere end almindeligt hjemmebaneheld for at gøre sig gældende i konkurrencen. I første gennemspringning af banen, red Filippa og Buster en fejlfri bane, og gik derefter […]

Af Mia Lundholm