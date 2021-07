Plejecenter Sønderhaven coronalukket efter smitteudbrud

Deltavarianten blev opdaget på Plejecenter Sønderhaven den 4. juli, da en medarbejder blev testet positiv for Covid-19. Foto: Mia Lundholm

Corona Der er udstedt et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Sønderhaven i Måløv, da en medarbejder og en beboer er testet positiv for den smitsomme deltavariant.

Af Mia Lundholm

Plejecenter Sønderhaven er blevet påbudt et midlertidigt besøgsforbud, efter at det er konstateret, at en medarbejder på plejecentret er konstateret positiv med den særligt smitsomme Deltavariant. Efter yderligere test viste det sig, at også en beboere er positiv.

Forbud til 1. august

I perioden fra den 4. juli og frem til den 1. august må beboerne derfor kun få besøg i kritiske situationer eller fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Ældrecaféen på Plejecenter Sønderhaven vil også være lukket i hele perioden under det midlertidige besøgsforbud.

”Ballerup Kommune er blevet partshørt i sagen, som man gør, og besøgsforbuddet sker på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, med det formål at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19,” siger direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen.

Påbuddet gælder frem til den 1. august, men kan blive ophævet tidligere, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det er forsvarligt.

Samtlige medarbejdere og beboere følger generelt et rutinemæssigt testprogram, men i forbindelse med opdagelsen af Deltavarianten, har Plejecenter Sønderhaven fået tildelt ekstra testkapacitet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.