Pengeregn over musikskolen

Ballerup musik- og kulturskole har søgt midler fra en kulturministeriel pulje og har nu fået tildelt 1,4 millioner kroner til udvikling af nye projekter. Et af projekterne er bandStarter, der ska få børn og unge til at interessere sig for musik. Foto: privatfoto

Gaver Ballerup musik- og kulturskole har netop modtaget 1,4 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Pengene skal bruges til at udvikle nye projekter.

Af Ulrich Wolf

I løbet af foråret har musik- og kulturskoler landet over haft muligheden for at søge støtte fra Kulturministeriets pulje ’Grib engagementet’.

Den mulighed greb musik- og kulturskoleleder Jesper Sveidahl, der nu kan glæde sig over at have modtaget 1.4 millioner kroner i støtte til at udvikle nye undervisningstilbud til kommunens børn og unge.

”Vi er virkelig glade for at have fået støtte til vores arbejde med at blive endnu mere relevante for flere børn og unge – særligt de børn og unge som sjældent bliver en del af vores musiske og kulturelle fællesskaber. Musik og kultur har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe personlige kompetencer, trivsel og glæde for flere børn og unge,” siger musik- og kulturskoleleder, Jesper Sveidahl.

Er for alle

De nye midler skal bruges til at sætte nye undervisningsforsøg og projekter i samarbejde i gang med blandt andet folkeskoler, fritids- og ungdomsklubber og boligsociale tilbud.

Helt konkret er der tale om tre projekter, MusikSatellitten, BandStarter og FremtidsFabrik, der har til formål at nå ud til flere børn og unge i alderen 0-24 år og engagere dem, der sjældent deltager i musik- og kulturtilbud på musik- og kulturskolen.

”Der er indtil videre indgået partnerskabsaftaler med Hedegårdsskolen, Måløvhøjskole, Klub Nord og Hedegaven i Hede-/ Magleparken. I løbet af efteråret 2021 vil vi gennemføre tre projekter, der bliver fulgt tæt af en forskningsenhed fra Rytmisk Musikkonservatorium, som vi også samarbejder med i forhold til kompetenceudvikling.

På den måde håber vi, at projekterne bliver kvalitetsfyldte, stærkt forankret lokalt i Ballerup Kommune og kommer tæt på vores børn og unge,” siger Jesper Sveidahl.

Holdbare tilbud

Når de tre projekter skydes i gang til efteråret, indgår Bamuk samtidig i en landsdækkende arbejdsgruppe, der skal rådgive Kulturministeriet og kulturministeren om nye og relevante modeller for inkluderende aktiviteter i musik- og kulturskolerne rundt omkring i landet.

”Hvis corona har lært os noget, så er det musikkens og kulturens fundamentale betydning for et beriget og indholdsrigt liv i fællesskab med andre. Målet er derfor, at projekternes effekt bliver veldokumenteret og dermed mere langtidsholdbare ift. at kunne tiltrække flere forskellige børn og unge ind i musik- og kulturens verden. Både lokalt i Ballerup, men også på et nationalt plan,” slutter Jesper Sveidahl.