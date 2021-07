Pengeregn over friluftslivet i Ballerup

Group of backpackers relaxing near campfire after a hard day, tourist background.

Det luner at få økonomisk støtte, når man er en lille lokal forening. I år modtager to foreninger i Ballerup en pose penge fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje. Foto: Pressefoto

Støtte Nu bliver der råd til nye udendørs borde- og bænkesæt hos Ballerup Rideklub og FDF Skovlunde Friluftsliv kan i fremtiden lege på forhindringsbane og hygge om bålet. Begge foreninger får støtte fra Friluftsrådet.

Af Mia Lundholm

To foreninger i Ballerup, FDF Skovlunde Friluftsliv og Ballerup Rideklub, er de heldige modtagere af i alt 98.000 kroner. Pengene kommer fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje. Det er fjerde gang, at Friluftsrådet uddeler de såkaldte spillehalsmidler via Lokalforeningspuljen.

FDF Skovlunde Friluftsliv modtager 50.000 kroner i tilskud til ’forundrings- og forhindringsbane, formidling om friluftsliv samt bålaktiviteter’.

Ballerup Rideklub modtager 48.000 kroner til ’vandingsanlæg og borde-bænkesæt til udendørs ridebaner’.

”Vi har i år fået langt flere ansøgninger end tidligere, og det viser, at der er masser af initiativer derude. Jeg er glad for, at vi med puljen kan gøre en forskel for de mange frivillige kræfter, som brænder for at udvikle og udbrede friluftslivet til gavn for både egne medlemmer, foreningsfællesskaberne og lokalsamfund i alle egne af Danmark,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Mange støttekroner

Det er kun foreninger som er medlem af Friluftsrådet, der kan søge midler fra Lokalforeningspuljen. Men derudover er der ikke mange krav, for puljen kan støtte stort set alt, der kan styrke frivillige foreningers arbejde med friluftsliv i

hele landet. Spejdere, rollespillere, sportsfiskere, ridende, jægere, kajakroere, tursejlere, modelflyvere og ornitologer er blandt modtagerne.

Foreningerne har især fået støtte til udstyr til aktiviteter som telte, cykler, kajakker og kikkerter til fugleture, eller til nye faciliteter som bålhytter, sheltere og flydebroer.

I alt har Friluftsrådet modtaget 211 ansøgninger om tilskud, og for 69 af disse ansøgere bliver støtten en realitet.

Lokale foreninger har fået i alt 2,4 millioner kroner til at realisere deres drømme og planer for mere friluftsliv.

Modtagerne er prioriteret ud fra ønsket om at støtte et bredt udsnit af forskellige formål og aktiviteter, samt initiativer der kommer mange til gavn.