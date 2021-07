Offentlig høring er en farce

DEBAT Det er for nemt og blevet en dårlig vane at negligere borgernes ønsker og forslag i forbindelse med offentlige høringer. Det er Hella Tidemann og miljø og teknisk forvaltnings fremtoning et kedeligt bevis på med hensyn til byggeri på Postgrundene og godkendelse af lokalplan 178. det virker til, at det er bygherren, som trækker linjerne […]

Af Lena Straarup, Atlasvænge 41E, 2750 Ballerup

Det er for nemt og blevet en dårlig vane at negligere borgernes ønsker og forslag i forbindelse med offentlige høringer.

Det er Hella Tidemann og miljø og teknisk forvaltnings fremtoning et kedeligt bevis på med hensyn til byggeri på Postgrundene og godkendelse af lokalplan 178. det virker til, at det er bygherren, som trækker linjerne i lokalplanen og ikke politikerne. Skal det være sådan, eller er der tale om en gryende sygelig kultur i kommunen, hvor den lille borger bliver trynet. Og kommunens fokus kun er på at tilfredsstille entreprenørerne i den evige kamp på flere borgere i kommunen?

Man kunne godt fristes til at tro sådan. Vi bliver som borgere efter at have indsendt høringssvar fortalt, at kommunen lytter og imødekommer. Det kan vi bare ikke se afspejlet i kommunens beslutninger (og vi kan bestemt ikke bruge det til ret meget, når gamle store flotte træer fjernes. Hvor kommer den nye træstrategi, som er igangsat i kommunen, så ind i dette?) og den ene høje bygning efter den anden stadigvæk kommer til at tårne sig op lige ved siden af private rækkehuse og villaer. Vi har den opfattelse, at det har været totalt spild af tid, da det jo som bekendt er handling, der tæller, og den er i høj grad udeblevet.

Det er dybt skuffende, at forvaltningen ikke er villige til at tage arbejdshandskerne på og kæmpe borgernes kamp. Stort set intet af, hvad vi forslog i vores høringssvar, som virkelig kunne have forbedret integrationen med Atlasvænge og minimeret indbliksgener er blevet implementeret i lokalplanen. Med simple tiltag kunne problemet være afhjulpet væsentligt, men her har forvaltningen valgt at satse på en god fortjeneste hos entreprenørerne fremfor borgernes ve og vel.

Hver er sikkerheden for borgerne henne, når bebyggelsesprocenten fra den ene dag til den anken kan stige fra ca. 60% til over 100% og, at bebyggelsens fremtoning, som konsekvens heraf i den grad skifter karakter. Dette bevidner endnu engang om, at de politiske hensigter og helhedsplaner ryger i fløjten til fordel for entreprenørers krav og ønsker. Det er enormt trist og en meget bekymrende og kedelig udvikling, specielt for borgere i kommunen, som er dem, der lider under denne politiske vakkelvornhed.

Vi som borgere har ingen sikkerhed for, hvad der lige pludselig rammer os. Derfor er det så vigtigt, at der er politisk vilje til også efter en høringsperiode at stille krav til entreprenørerne, og ikke at efterlade et indtryk af, at lokalplanen allerede i store træk, er politisk vedtaget inden høringsperioden.