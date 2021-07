Millioner til støjværn på boulevarden

Efter ti års snak og intentioner kommer der nu støjværn op langs Ballerup Boulevard fra Hold-an Vej til Ring 4. Så beboerne kan snart se frem til lidt mere ro på deres altaner Foto: privatfoto

Støj Ballerup Kommune har taget penge fra næste års budget for at finansiere en tre meter høj støjskærm langs Ballerup Boulevard.

Af Mia Lundholm

Ballerups mest støjplagede beboere kan snart hvile ørerne. På kommunalbestyrelsesmødet i juni måned afsatte kommunen 4,5 millioner kroner til reducering af støj. Pengene blev fundet ved også at inddrage næste års støjsikringsbudget.

Øverst på kommunens liste over støjplagede strækninger er Ballerup Boulevard på strækningen fra Hold-an Vej til Ring 4. Her oplever 182 personer at være stærkt støjbelastede i egen bolig, og yderligere 337 personer er støjbelastede.

Støjhandleplanen som Ballerup Kommune arbejder ud fra, konkluderer at en støjskærm på den nordlige side af vejen, anlagt i rabatten mellem cykelstien og vejen, vil have størst effekt. Støjskærmen vil reducere antallet af stærkt støjbelastede personer med 92 pct. Det svarer til at 39 pct. af samtlige stærkt støjplagede personer i Ballerup

Kommune vil opleve en reduktion af trafikstøjen.

Inden 2023 skal Kommunen ifølge målsætningen, sørge for at antallet af stærkt støjbelastede bliver reduceret med 25 procent. Med den nye støjskærm på Ballerup Boulevard opnår kommunen deres målsætning.

Ledninger i vejen

Ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalg, Hella Tiedemann (A), har netop denne støjskærm været et ønske længe.

”Jeg bliver helt vildt glad, når vi får lavet den støjskærm. De mennesker som har altan direkte ud til Ballerup Boulevard, kan jo slet ikke bruge deres altaner. Nu er det ti år siden, at vi begyndte at tale om det projekt, men det har ikke kunne lade sig gøre før på grund af det ledningsværk, der ligger nede i jorden. Men tiden har arbejdet for os, og nu kan vi opsætte en tre meter høj skærm imellem vejen og cykelstien. Jeg håber på, at de der bor her, kan sidde mere fredeligt på deres altaner til næste sommer;” siger Hella Tiedemann..

Den tre meter høje skærm kan udføres i forskellige materialer, og kommunen går nu i gang med at lægge en plan

for projektet. Boligforeningen inddrages, og den endelige udformning forelægges til politisk godkendelse.

”Vi har bedt om at skærmen er så hærværkssikker som mulig. Nu er kommunens dygtige folk på sagen, de går i dialog med boligforeningen, og så håber vi at projektet kan blive sat i gang til efteråret,” siger Hella Tiedemann.

Andre støjplagede

På den anden side af Ring 4 og længere nede af Ballerup Boulevard i Skovlunde ligger endnu et af de områder, som er på kommunens handlingsplan. Ved Kornvænget og ned til Ring 4 samt ved Græsvang og Boulevarden er beboerne i nærheden også støjplagede.

Næste år, når Ballerup Kommune igen skal forhandle budget, håber Helle Tiedemann, at der bliver sat penge af til at støjsikre flere områder.

Støjsikringen af strækningen fra Hold-an Vej til Ring 4 er blevet en realitet, på bekostning af næste års budget, så det vil være op til borgmesteren og gruppeformændene at beslutte, om flere penge til støjsikring kan komme på budgettet i 2022.

”Jeg kunne godt tænke mig, at støjsikring kommer på næste års budget. Hvilket område der bliver det næste, kan vi ikke sige noget om endnu, men jeg ville ønske, at vi kunne lave det hele,” siger Hella Tiedemann.