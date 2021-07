Måløv ønsker ikke høj og tæt bebyggelse

Debat Det er med beklagelse, at man igen kan læse, at der ønskes høje bygninger i Måløv. Denne gang i centrum af Måløv.

Af Peter H. Poulsen, Grønbjergvej 8, Måløv

Det virker som om, at der er et ønske fra lokalpolitikernes side om at ændre det bymiljø, som vi ellers så godt kan lide i Måløv, uden at ville lytte til byens borgere.

De høringer som foretages, viser sig at være en formalitet, som skal overstås, og så gennemføres den oprindelige plan alligevel. Dette kunne ses ved høringen om Måløvs stationsområde.

Nu ønskes den centrale del af Måløv ændret uden at høre bredt, hvad borgerne i byen synes. Jævnført den gældende lokalplan nr. 028 skal nye boliger beholde eksisterende bygningers karakteristika med åben lav bebyggelse og med en bebyggelsesprocent på 25 procent for boliger. Med kommende otte meter høje bygninger og en bebyggelsesprocent på 60, vil dette være at gå imod lokalplanens formål. Dette er der blevet klaget over, men kommunen har set på sagen og vurderet, at de ikke behøver at følge lokalplan eller borgernes indsigelser.

Ballerup Kommune oplyser, at de godt kan se, at ændringerne vil give gener for de nuværende borgere, men man er villig til at dispensere fra alt (lokalplan, bymiljø, klager), så længe at en bygherre er klar til at bygge. Der er et argument om, at vi skal gøre plads til nogle af de 200.000, som vil til områder udenfor København. Koste hvad det vil.

Nu har Ballerup Kommune undersøgt sagen om dispensation og frifundet sig selv.

Hvis politikerne ønsker borgerinddragelse, demokrati samt social ansvarlighed for Måløv, så bør disse ændringer til lokalplanen ikke presses igennem som skjulte dispensationer. Derimod bør lokalplanen ændres og følge en normal høringsproces for dette.

Jeg har svært ved at se, hvorfor lokalpolitikerne på den ene side roser Måløvs særlige bymiljø, men gør sig alle anstrengelser for at ødelægge nuværende miljø og fjerne Måløv-borgernes indflydelse.