Snart er de sidste års vindere af Måløv Cup, når årets vinder findes den 7. august. Foto: Privatfoto

BOLD Ingen sommer uden Måløv Cup, og denne sommer er ingen undtagelse. Turneringen er begrænset til fire deltagende hold, så der er kun weekendkampe på programmet. Måløv Cup 2021 er lidt anderledes end den plejer at være. I år deltager kun de fire hold; Måløv Boldklub, Ballerup Boldklub, BSF og Slagslunde-Ganløse IF (forsvarende mestre). Semifinaler spilles […]

Af Mia Lundholm

Ingen sommer uden Måløv Cup, og denne sommer er ingen undtagelse.

Turneringen er begrænset til fire deltagende hold, så der er kun weekendkampe på programmet.

Måløv Cup 2021 er lidt anderledes end den plejer at være. I år deltager kun de fire hold; Måløv Boldklub, Ballerup Boldklub, BSF og Slagslunde-Ganløse IF (forsvarende mestre).

Semifinaler spilles den 31. juli og placeringskampe den 7. august.

Kampene

Ifølge lodtrækningen stiller følgende hold til semifinaler:

– 31. juli klokken 12.00: Slagslunde-Ganløse IF – BSF

– 31. juli klokken 12.00: Måløv Boldklub – Ballerup Boldklub

– 7. august klokken 12.00: 3.-4. plads

– 7. august klokken 14.00: Finale.

Der er gratis entré til alle kampe. Vel mødt!