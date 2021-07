Lokale firmaer klarede sig godt trods corona

Mange lokale virksomheder og forretninger har klaret sig ganske pænt gennem et ellers hårdt 2020. Men hvis man vil bevare de lokale virksomheder og forretninger, så skal man handle lokalt, når butikkerne igen åbner - blandt andet i Centrumgaden. Foto: PR

Virksomhed Selvom landet var lukket ned det meste af 2020 klarede virksomhederne i Ballerup sig generelt flot. Der var 43 procent færre konkurser end året for, viser tal fra Danmarks Statistik. Det lokale erhvervsliv havde trange kår i store dele af sidste år. I forårsmånederne blev butikker, frisører, behandlere og andre erhvervsdrivende tvunget til at holde […]

Af Ulrich Wolf

Selvom landet var lukket ned det meste af 2020 klarede virksomhederne i Ballerup sig generelt flot. Der var 43 procent færre konkurser end året for, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det lokale erhvervsliv havde trange kår i store dele af sidste år. I forårsmånederne blev butikker, frisører, behandlere og andre erhvervsdrivende tvunget til at holde lukket. De måtte dermed vinke farvel til den indkomst, som skulle bruges til at betale husleje, varer og løn. Derfor kunne man frygte, at mange virksomheder ville bukke under og dreje nøglen om.

Nu viser nye tal fra Danmarks Statistik dog, at det frygtede konkurs-boom udeblev. Faktisk faldt antallet af konkurser fra 2019 til 2020 på landsplan med hele 34 procent.

I Ballerup Kommune var der faktisk 43 procent færre konkurser i 2020 end i 2019, hvilket viser, at de lokale virksomheder klarede sig bedre end forventet, trods de svære tider.

I alt har hele 75 danske kommuner oplevet en nedgang i antallet af konkurser. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som regnskabsprogrammet Dinero har fået adgang til.

”Sidste år var alt andet end en dans på roser for landets erhvervsdrivende, og det gør det kun mere imponerende, at antallet af konkurser faldt så drastisk. Jeg tror, det skyldes en kombination af hjælpepakker, og at mange selvstændige har været dygtige til at omstille deres virksomhed til den nye virkelighed,” siger Martin Thorborg, iværksætter og adm. direktør i regnskabsprogrammet Dinero.

Brug de lokale

Selvom virksomhederne klarede sig bedre gennem 2020, end man overhovedet kunne have håbet, så advarer Martin Thorborg om, at det værste ikke nødvendigvis er overstået endnu.

Mange virksomheder har kæmpet for deres liv hele sidste år, og det kommer de også til i den kommende tid.

”Vil man hjælpe virksomhederne, så bør man overveje at foretage sine indkøb lokalt. Når virksomhederne åbner igen, så køb din shampoo hos frisøren, køb din vin hos vinmanden, køb dit oksekød hos slagteren, og kontakt din lokale håndværker, hvis du skal have fikset noget i hjemmet eller haven. Hvis man ønsker et stærkt lokalt erhvervsliv, så er man nødt til at lægge nogle penge der,” siger Martin Thorborg.