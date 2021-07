Lær at svømme med en svømmevest

SPONSORERET INDHOLD: I dag er babysvømning utrolig populært. I det hele taget er vi danskere vandhunde og elsker at opholde os i vandet, om det så er i hav eller sø om sommeren eller indendørs i svømmehallen resten af året. Vinterbadning er mere populært end nogen sinde, og mange bruger at tage på ferie, hvor der er en pool.

Det er derfor ideelt at lære dit barn at svømme, da det er en egenskab, der kan bruges resten af livet. Hjælp dit barn til at svømme med en god svømmevest.

Hvorfor bruge en svømmevest?

En svømmevest er rigtig god til børn, da den vil hjælpe dem til at flyde. Det gør det nemmere for barnet at svømme, når det nemmere ligger vandret i vandet. Der er mange fordele ved en svømmevest. De er blandt andet:

– Svømmevesten hjælper med at holde på barnets kropsvarme, så de ikke bliver for kolde, når de er i vandet

– Vesten beskytter barnet mod solens UV-stråler

– Vesten hjælper barnet til en naturlig opdrift, hvilket vil give barnet bedre forudsætninger for at svømme

– Vesten er med til at give barnet tryghed

Hvis du gerne vil starte til babysvømning med dit barn, er en svømmevest helt ideel. Hvis du har et ældre barn, der skal lære at svømme, er vesten også rigtig god. Du kan læse mere her om svømmeveste.

Hvad er forskellen på en svømmevest og en redningsvest?

Forskellen er den, at der er mindre flydehjælp i en svømmevest end en redningsvest. En svømmevest kan være med til at skabe tryghed, når I er i poolen eller ved stranden, og barnet kan nemmere lege i svømmevesten. Redningsvesten vil være tungere og sværere at bevæge sig i. Det gør det ikke nemmere for barnet, som skal lære at svømme.

Hvis du skal ud at sejle, er en redningsvest naturligvis meget bedre, og her vil en svømmevest ikke kunne hjælpe. Redningsvesten skal redde dig, hvorimod svømmevesten skal hjælpe barnet til at svømme i poolen, og samtidig skaber den en mulighed for leg og sjov.

Hvorfor skal man lære at svømme?

Det er ikke alle mennesker, der kan svømme, og det er ikke alle, der oplever det som en mangel. Dog er Danmark omgivet af vand, og det vil være de fleste danskere, som gerne vil opholde sig ved vandet om sommeren. Når det sker, er det vigtigt, at man kan svømme, særligt hvis man bevæger sig ud i havet eller i en sø.

Det er ikke blot en måde at redde sig selv på, men det at svømme kan også være en måde at træne på. Når man bliver ældre, kan det være en god træningsform, særligt for gravide som ikke kan løbe eller cykle. Desuden er svømning også bare sjovt, og helt fra vi er børn, er vi ofte i svømmehallen med vennerne, og så er det vigtigt, at barnet kan færdes i tryghed og være sikker.

Du skal huske, at du altid skal have dit barn under opsigt, selv når de har svømmevesten på.