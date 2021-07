Kommunen vil have flere ladestandere

Det er ikke kun i erhvervsområde, at man vil have flere ladestandere. Også i boligområder vil man have flere ladestandere op, og nu har politikerne bevilget penge til en pulje, der skal fremme ladestandere i etagebyggerier. Foto: Arkivfoto

Grønt Politikerne vil give mulighed for at flere i etageboliger kan få ladestandere til el-biler. Derfor vil man nu give penge til forsøg.

Af Ulrich Wolf

I de kommende år vil flere skifte til elbiler men for at det skal kunne svare sig, skal man have mulighed for at lade bilerne op.

Problemet er ikke så stort for bilister i villaer, der kan have egne ladestandere på deres grund, men i etagebyggerier er det et større problem, idet der er mange biler på lidt plads og det er en både logistisk og økonomisk stor opgave ar etablere så mange standere.

Derfor vil politikerne i kommunalbestyrelsen give etageboliger, der udgør 54 procent af boligmassen i kommunen, mulighed for at opsætte ladestandere ved at giv en økonomisk hjælpende hånd.

Derfor har forvaltningen foreslået, at man bruger 800.000 kroner til oprettelse af en grøn omstillingspulje til udbredelse af ladestandere i boligforeninger i Ballerup Kommune.

Flest muligt med

Formålet er altså at udbrede adgange til ladestandere for beboere uden adgang til private p-pladser. For at så mange som muligt kan få adgang, foreslås det, at der gives 25 procent medfinansiering, når man gør det til boligforening-

ens og ladestander-operatører ansvar efterfølgende at stå for vedligeholdelsen.

For at kunne søge puljen skal man være en boligforening i et etagebyggeri, række, eller klyngehuse med fælles p-pladser, uanset om det er ejer eller lejerboliger.

Hvis boligforeningerne allerede har ladestandere, skal man kunne sandsynliggøre, at der er aktuelt behov for udvidelse.

Der kan søges om etablering af ladepladser og opsætning af såkaldt infrastruktur maksimum 22 kW samt tomrør til en senere udvidelse af standere.

Tilskuddet dækker så 25 procent af anlægsomkostningerne. Udgifterne til projektering og eventuelle uforudsete udgifter skal man selv betale.

Møder og info

Adgangen til ladestander er blevet et parameter for mange tilflyttere og behovet er stigende og derfor regner Ballerup Kommune med, at mange vil søge puljen.

Derfor vil Ballerup Kommune afholde to informationsmøder, formentlig i begyndelsen af august, hvor repræsentanter fra boligforeninger kan få besvaret deres spørgsmål og hjælp til planlægningen.

Der er i øjeblikket under 200 elbiler indregistreret i Ballerup Kommune, men man regner med, at der i 2030 vil være omkring 7500