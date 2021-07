Grønt lys til plæne-planer

Baltorpplænen er i løbet af de næste par år omdannet til en ny bydel med boliger, uddannelsescampus, kultur og klimapark. Foto: Arkivfoto

Af Ulrich Wolf

Lokalplanen for udbygningen af Baltorpplænen er nu vedtaget politisk efter endt høringsperiode. Det betyder, at Baltorpplænen i løbet af de næste par år bliver en helt ny bydel.

Den store græsplæne mellem Baltoppen LIVE og stationen og Ballerup Centret har længe været i spil til at blive en ny bydel med boliger, kulturinstitutioner, uddannelsescampus og en klimapark.

Siden 28. april har planen været i høring og det har kastet 37 høringssvar af sig.

På baggrund af de indkomne svar har politikerne i kommunalbestyrelsen nu vedtaget lokalplanforslag 196 og dermed er vejen banet for omdannelsen af Baltorpplænen.

Af de 37 høringssvar var de to udelt positive mens resten fordelte sig over en række punkter.

Der var bekymring for øget trafik og trængsel på Baltorpvej, parkeringsforholdene, byggehøjde og tæthed og skygger, bekymring over manglende grønt areal og at klimaparken bliver for lille samt en række alternative forslag eller forslag om at droppe planen helt.

Trafik og grønt

I forhold til trafik- og parkeringsforholdene forholder Ballerup Kommune sig til de eksterne ,trafikanalyser, der viser, at vejnettet har kapacitet til den øgede trafikmængde og at man også vil kunne klare den øgede mængde af parkerede biler uden at anlægge mere ny p-plads end højst nødvendig.

Kommunen finder heller ikke grundlag for at ændre lokalplanen i forhold til bekymringen for byggehøjder idet man har taget hensyn til varierede byggehøjder.

I forhold til det manglende grønne areal, understreger kommunen, at klimaparken nok bliver mindre end græsplænen er nu, men at man til gengæld vil få en langt større biodiversitet og samtidig bliver et attraktivt åndehul for befolkningen generelt.

Samlet set er der ikke fundet anledning til at ændre stort på lokalplanen, der altså bliver gennemført som planlagt.

Klimapark på vej

De betyder, at der kan bygges boliger i varierende størrelse og udformningen på 32.910 etagemeter, 7700 etagemeter uddannelsescampus, hvor NEXT og TEC skal flytte sammen, 1400 etagemeter til kulturelle formål og endelig en klimapark, der projekteres og udføres parallelt med løbende borgerinddragelse. Det arbejde begyndes efter sommerferien.

Der er oprettet en følgegruppe for klimaparken, bestående af naboer, Grønt Råd, tilgængelighedsudvalget, Ballerup Centret, Baltoppen Live samt studerende fra NEXT og TEC.

Hvis alt går efter planen vil de første nedrivninger begynde i fjerde kvartal i år og de første byggerier vil formentlig stå klar i 2023.