Debat Når vi nu i vores kommune er normeret med en trafikchef – ovenikøbet en miljø- og trafikchef, vil jeg stærkt opfordre til, at hun i myldretiden (og såmænd også før og efter), tager ophold på Hold-An Vej i nordgående retning og studerer trafikken, som hun åbenbart er ansvarlig for.

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

Kommer hun ud af sit kontor og gør dette, vil hun opleve en stangtrafik af personbiler, varebiler, lastvogne og busser, der snegler sig af sted (her bør hun også tage miljøchefkasketten på). Årsagen til, at trafikken opfører sig sådan er, at den ene vejbane er inddraget til parkering på et ”pænt” stykke – der i øvrigt netop er blevet udvidet med yderligere 25 p-pladser. De nye pladser er blandt andet anlagt omtrent ud for indkørslen til den store p-plads foran rådhuset – genialt, ikke?

Samtlige af disse vejsideparkeringer udgør en fare for bilernes passagerer, der stiger lige ud i en ofte tæt trafik. Ret adrenalinfremkaldende og – genialt, ikke?

Undervejs i inddragelsen af Hold-An Vejs ene vejbane, er der oplyst fra kommunen, at det intet betyder for trafikkens afvikling, men det kan man faktisk ved selvsyn konstatere er usandt – genialt, ikke?

Senest er denne påstand fremsat i forbindelse med de omtalte nye 25 p-pladser, så skrivebordsarbejdet fortsætter ufortrødent – genialt, ikke?

Jeg mindes, at der engang var beklagelser fra biltrafikanter om, at det var svært for dem at komme til deres arbejdsplads i kommunen rettidigt, fordi fremkommeligheden på vejene dertil var elendig. Nu er den jo sandelig blevet meget bedre – genialt, ikke?

Tag udvalgsformanden med på turen til Hold-An Vej – det kunne undtagelsesvis være det hjalp, og så bliver det jo først – virkelig genialt, ikke?