Fra Rosenlund til volleylandsholdet

Laura Krogh fra Rosenlund Volley er nu udtaget til bruttotruppen på U17-volleylandsholdet. Foto: privatfoto

Volleyball Formålsparagraffen i Rosenlund beskriver at klubben arbejder med hele mennesker og at udvikle unge spillere med talent såvel som skabe gode oplevelser for alle klubbens spillere.

Af redaktionen

Arbejdet er blevet bekræftet idet en af klubbens unge spillere er blevet set på nationalt plan, og med udvælgelsen til Volleyball Danmarks brutto NEVZA17 landsholdstrup har Laura Krogh sluttet sig til en gruppe af talenter fra Rosenlund der får lov at være med på den store scene.

Laura Krogh har spillet volley i fem år, og siden hun startede som KIDS spiller i klubben har hun igennem årene udviklet sig sportsligt, så Laura i dag, trods sine kun 15 år, er inde omkring dameholdet, der spiller i landets næstbedste række. Laura Krogh får udfordringer fra voksne spillere med 20-30 års erfaring, både fordi de er det ældre, men også fordi vores førstehold består af spillere der har været inde omkring såvel landshold og liga hold igennem deres tid.

”Lauras talent har været svært at skjule fra dag et, og det er skønt at være med til at skabe rammer der lader talentet blomstre og udvikle sig. Holdet som helhed har igennem årene udviklet sig, men det er skønt at se outliers der kan og vil lidt mere, og være med til at udfordre og udvikle dem, ” siger træner Morten Løgager.

Laura Krogh kommer i den kommende sæson til at spille volley i Ikast mens hun er på ISI Idrætsefterskole, en efterskole der blandt andet er et kæmpe kraftcenter for dansk volleyball, så Lauras tiende skoleår bliver sammen med 100 andre volleyglade drenge og piger.