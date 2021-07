Flere får et samlet borgerforløb

Vincent Reckweg fik et sammenhængende borgerforløb i Ballerup Kommune og kom ud på den anden side med helt nyt mod på livet. Foto: Privatfoto

Sammenhæng Ballerup Kommune har de sener år samlet deres indsats for borgerne, så de får et mere sammenhængende sagsforløb. Når en borger før i tiden skulle have behandlet en sag og måske igennem et længere forløb, hvad enten det handlede om misbrug, psykiatrisk eller anden hjælp, så kunne det godt være en frustrerende oplevelse, hvor man […]

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune har de sener år samlet deres indsats for borgerne, så de får et mere sammenhængende sagsforløb.

Når en borger før i tiden skulle have behandlet en sag og måske igennem et længere forløb, hvad enten det handlede om misbrug, psykiatrisk eller anden hjælp, så kunne det godt være en frustrerende oplevelse, hvor man gik fra sagsbehandler til sagsbehandler og afdelinger der måske ikke havde snakket sammen.

Alt sammen noget der fik den enkelte borger til at føle sig ret fortabt i systemet og derfor måske opgav kontakten og hjælpen.

Men i de senere år har Ballerup Kommune opgraderet indsatsen og har fået de såkaldte sammenhængende borgerforløb, der med et lidt forslidt udtryk, sætter borgeren i centrum, og hvor man sørger for ensartet og vedvarende kommunikation hele vejen igennem forløbet.

Det har givet resultater.

”Vi har 300 forløb og vi kan se, at det give resultater,. Meningen er, at borgeren skal opleve, at deres sagsbehandling hænger sammen og at man lytter til den enkeltes behov og samtidig inddrager de relevante fagfolk. På den måde får vi et bedre forløb for den enkelte,” siger Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup kommunes center for voksne, sundhed og arbejdsmarked.

Målet er, at man i store træk har den samme person igennem et forløb eller i hvert fald oplever, at de personer man er kontakt med, kender sagen og forløbet.

Det sammenhængende borgerforløb har været en positiv oplevelse for Vincent Reckweg fra Ballerup.

Små skridt med store forandringer

Ved at være med i et sammenhængende borgerforløb fik Vincent støtte og en plan, der hjalp ham ud hans problemer. Nu har han fået mod på forandringer og en uddannelse.

For tre år siden brugte Vincent de fleste af sine vågne timer på værelset med computerspil.

Han trivedes ikke i skolen, hvor han blev mobbet, og derfor pjækkede han fra timerne. Og så var han genert og stille og havde ikke mod på at være sammen med andre. Han kom med i et Sammenhængende Borgerforløb i Ballerup Kommune, og nu er han med egne ord meget mere modig, han trives i skolen og glæder sig til at møde nye mennesker på sin nye efterskole efter sommerferien. Og så har han et mål om at bruge sin store interesse for computere til at tage en HTX.

”Det var mine forældre, der kontaktede Ballerup Kommune – de ville jo gerne have, at jeg fik en bedre trivsel i skolen og var mere med i familien derhjemme i stedet for at jeg holdt mig for mig selv,” fortæller Vincent Reckweg, der netop har færdiggjort 9. klasse på en af Ballerup Kommunes skoler.

Morgenhjælp

Efter et par møder med en socialrådgiver i kommunen, kom Vincent med i et Sammenhængende Borgerforløb.

Her får man en tovholder, der samler det team af medarbejdere og andre samarbejdspartnere i kommunen, som bedst kan hjælpe borgeren med lige netop det, der er relevant for den pågældende person. I Vincents tilfælde altså at komme tilbage på sporet i forhold til skole, kammerater og at få mod på at være social både blandt andre unge og i sin familie.

I teamet, som mødtes med Vincent, deltog blandt andet en socialrådgiver, en skolelærer og en ungekonsulent fra Upoint, som er et specialiseret, socialfagligt tilbud til unge og deres familier.

Noget af det første, der skete på mødet mellem Vincent, hans familie og det tværfaglige team var at lægge en plan for, hvordan Vincent passede sin skole – og det var en plan, han selv var enig i.

”Vi lavede en handleplan for, hvad der skulle ske, så jeg igen kom i skole. Mine forældre tog tidligt på arbejde, så jeg skulle selv stå op, og det havde jeg svært ved at motivere mig til. Til at starte med kom der en ungekonsulent fra Upoint, som hjalp mig med at komme ud af sengen. Næste skridt var at de ringede mig op et par gange om morgenen, herefter kun én gang om morgenen og til sidst var der ikke noget opkald – så stod jeg bare op og gik i skole. Siden har jeg kun pjækket et par gange,” siger Vincent Reckweg.

Fra genert til udadvendt

Når man samler et team af fagpersoner i kommunen, bliver det langt lettere at koordinere og beslutte, hvad der skal ske fra gang til gang og prøve nye ideer og tiltag af. Som borger er man helt tæt på beslutninger og med til at lægge en plan.

Et andet ønske, der var vigtigt for Vincent og som der kom en plan for, var at blive udadvendt og social og at turde tale med andre.

”Jeg ville gerne ændre mig fra at være genert og bange for hvad der ville ske, når jeg snakkede med andre. Så man kan sige, at jeg havde et mål om at blive mere selvsikker og social. Det trænede jeg sammen med min ungekonsulent. Når vi var ude at handle, var det mig, der skulle bede om en pose eller bestille mad på en café. Det var små skridt, så jeg kunne lære at tale med fremmede. Jeg er blevet meget mere sikker, når jeg snakker med folk og ved, at de ikke vil gøre mig noget,” siger Vincent.

Ud af værelset og ind på holdet

Han har også fundet ud af, at hans store passion for e-sport og computer ikke behøver være noget, han dyrker alene på sit værelse – han deltager i et e-sports projekt hos Upoint, hvor det er ham, der leder teamet, lægger planer og tager initiativ. Og så har han valgt e-sportslinjen på sin kommende efterskole:

”Jeg tror ikke, jeg kunne gå på efterskole, hvis jeg stadig havde det, som jeg havde for tre år siden, så ville jeg være for genert og bange for at snakke med nye. Men nu vil jeg gerne starte forfra og vise, hvem jeg er,” siger han.

Det er snart tre år siden, Vincent begyndte i et Sammenhængende Borgerforløb og især i tiden fra 7. til 8. klasse har han taget et stort spring.

”Min familie synes det er flot, at jeg har rykket mig så meget på halvandet år, jeg troede selv at det ville tage længere tid. Men jeg besluttede mig for at gøre noget ved det, og det motiverede mig. Jeg vil gerne forslå andre, der har problemer, at være i et Sammenhængende Borgerforløb. Du skal snakke om dine problemer ellers gør du dit liv meget sværere. Det vil nok tage længere tid at udvikle dig og nå det du gerne vil, hvis du holder dine problemer inde. Jeg har i hvert fald fået det bedre i hverdagen og jeg er mere sammen med venner og min familie derhjemme,” siger Vincent Reckweg.

Man kan læse mere om Sammenhængende Borgerforløb i Ballerup Kommune på ballerup.dk/borgerforloeb