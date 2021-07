Fællesskab og fodboldskole med stjernedrys

Marco Ciesla har været med til at bygge fodboldskolen op og er imponeret over fællesskabet der er imellem de 2.-9. klasses elever som deltager.x Foto: Mia Lundholm

Sommersjov En god idé blev på halvanden uge omsat til praksis, så børn- og unge i Grantoften fik fodboldskole med ’Dagens Fidus’ og mødet med en ægte professionel landsholdsspiller

Af Mia Lundholm

Distriktsskoleleder Kirsten Weiland bevilligede hurtigt og effektivt en pose penge til projektet, da ressourcepædagog Mads Johansen lige inden sommerferien kom med en god idé. Mads Johansen arbejder til dagligt på Grantofteskolen med udskolingselever, og havde længe talt med de unge om en fodboldskole, men det kunne først blive efter corona.

Pludselig bankede sommerferien på døren, og på halvanden uge fik Mads Johansen sammen med nogle kollegaer og udskolingselever, en fodboldskole op at spille.

”Vi har 50 tilmeldte børn fra 3. til 9. klasse, og så er der faldet nogle stykker fra igen. Vi forventer at man laver noget, når man er her. Til gengæld er der kommet et par stykker til fra gaden, en lillebror dukker op, og det skal han da have lov til.”

Stjernedrys i regnvejr

Onsdag bød på flere overraskelser. Børnene skulle have lidt stjerne-

drys i form af besøg fra en ægte professionel landsholdsspiller, og så slog vejret over i solid regn.

Heldigvis kunne holdet komme indendørs i Grantoftehallen, hvor tidligere landsholdsspiller, Jesper Bech, kunne undervise børnene i tørvejr.

”Det er jo ikke eliten, det er børn helt ned til 2. klasse, og vi kunne ikke byde dem at træne udendørs i regnvejr, så vi måtte trylle. Dagen sluttede af med en kæmpe kamp med 35 børn der deltog, det var alletiders”.

Dagens Fidus

Med et godt benarbejde lykkedes det at få HAF og A/S til at sponsorere Jesper Bechs deltagelse.

Mads Johansen har også hentet hjælp fra det lokale Café Diva Ballerup, der har sponsoreret en daglig gevinst til ’Dagens Fidus’ – et pitabrød.

”Vi kårer ’Dagens fidus’ det handler om hvem af børnene, der har været dagens ven eller en som har gjort noget godt for de andre. Så kan man vinde muligheden for at gå ned og få sig et pitabrød hos Diva pizzaria. En dag sagde pigerne, at de synes, at jeg skulle være dagens ven, fordi jeg er her og har lavet det her i sommerferien for dem. Vi får virkelig gode relationer til børnene ved at være sammen med dem i nogle andre rammer. ”

Frivillige hjælp

9. klasse elev Marco Ciesla går i Grantoften Skole og blev spurgt af Mads Johansen, om han kunne tænke sig at være hjælpetræner, så han har været med fra starten. Marco Ciesla havde ingen planer, så han sprang på, og han synes at det har været en fed opgave at være med til at bygge noget op, for så at se det udspille sig i virkeligheden.

”Det bedste har været at opleve fællesskabet, hvordan alle tager hensyn til hinanden. Vi spiller kampene sammen som et blandet hold, og de mindste der går i 2. klasse er måske kun lige en meter høj, mens de store er næsten to meter. Faktisk er det den mindste der er målmand, og han er god til at tage boldene, så det er ret sjovt.”

Næste gang – ja tak!

De fleste af børnene bor i nærheden, Marco Ciesla bor få hundrede meter derfra. Her har han boet siden han var fire år. Han kan godt lide området, som ifølge ham er blevet bedre med årene. Fodboldskolen er i hans overbevisning med til at forbedre forholdene endnu mere, fordi de unge har noget at lave og lærer hinanden bedre at kende.

Mads Johansen kunne godt tænke sig, at de havde haft lidt længere tid til at planlægge og sætte i værk. Det var med i planerne, at børnene skulle tilberede deres egen frokost og lære noget om madlavning, men tiden var for kort til at få alle detaljerne på plads.

Nu koger børnene i stedet for vand til kop nudler, og hjælper hinanden med at hælde, der bliver også skåret og spist frugt i store mængder. Et oplagt emne til næste gang er at oprette et biologi hold, mener Mads Johansen, som ser mange muligheder. Under opvarmningen fortæller han de unge om muskler og kroppen.

Fredag gik turen til Vallensbæk fodboldgolf, hvor fodboldholdet runder ugen af med at gøre brug af nogle af alle de fodboldtricks de har lært i løbet af ugen.