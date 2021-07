Et stærkt idrætsliv – også lokalt

Debat Vores frivillige idræts- og foreningsliv er helt afgørende for vores kommune og spiller en stor og vigtig rolle. Det skal vi værne om. Derfor skal vi have gjort det attraktivt og nemt at dyrke idræt i kommunen – også lokalt.

Af Simon Knudstrup (F), Spidskandidat til KV 21, SF

Det at dyrke idræt i en forening, det er også at være en del af et meningsfuldt fællesskab, af et kammeratskab, af et godt og sundt miljø, med tryghed, med glæde, med gode oplevelser – og naturligvis med idrætten og den fysiske aktivitet som omdrejningspunktet.

Derfor skal vi også kigge med nysgerrige øjne på de problemstillinger, der ude lokalt kan være en udfordring for at melde sig ind i en idrætsforening. Derfor var jeg også rigtig glad for at besøge BFC Lundegården for nyligt.

I foreningen er der cirka halvdelen af året ingen ordentlige faciliteter at træne på for de fleste af klubbens medlemmer.

Væk er om vinteren de lokale og trygge rammer om idrætten og sociale arrangementer, hvor alle fra skole eller hjem kan komme til og fra deres lokale idrætsforening på cykel eller gåben. Det betyder medlemsfrafald blandt børn og unge i vinterhalvåret.

Vi skal have et blomstrende foreningsliv i Ballerup, hvor så mange som muligt skal være med. Det kræver at vi finder løsninger, hvor borgerne har adgang til at kunne dyrke idræt i foreninger og i faciliteter i trygge omgivelser – også lokalt. Det er ikke altid nemt, men jeg og SF står klar til at gå i konstruktiv dialog med foreninger og de øvrige politiske partier om gode løsningsmuligheder.