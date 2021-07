Et nyt kapitel for Fysioterapien

De har begge hørt til i klinikken igennem en længere årrække, men nu overtager Maria Rovsing og Camilla Stjernholm Julin Fysioterapien i Centrumgade. Foto: Mia Lundholm

Af Mia Lundholm

Et nyt og spændende kapitel begynder for Fysioterapien i Centrumgade, når to velkendte ansigter, Camilla Stjernholm Julin og Maria Rovsing, overtager klinikken den 1. august.

Camilla Stjernholm Julin og Maria Rovsing overtager Fysioterapien.dk i Ballerup efter Lars Eberhardt, der har haft klinikken siden 2009.

Maria og Camilla har arbejdet på klinikken i henholdsvis syv og ni år og har begge i perioder været ledere af klinikken i Ballerup, samt i Lars Eberhardts klinik i Gladsaxe, derfor har mange i Ballerup allerede haft gode oplevelser med de to erfarne fysioterapeuter.

Fysioterapien åbner den 2. august, og hele ugen vil der i den anledning være specielle tilbud. Nysgerrige kan komme op og se klinikken, afprøve forskellige hold og deltage i konkurrencer.

De glæder sig til at byde velkommen.

”Vi glæder os til at videreføre klinikken i samme ånd som hidtil, dog med tidssvarende tilpasninger, så vi kan følge med udviklingen indenfor fysioterapi og det patienten søger.

Sammen med vores stærke team af 11 fysioterapeuter, fire studerende og én sekretær vil vi stå forrest for at sikre en klinik der er fagligt stærk og har den enkelte patient i fokus.

Vi vil fortsat tilbyde mange forskellige fysioterapeutiske tiltag, og hver dag kan selve behandlingen suppleres af holdtræning, enten på land eller i varmtvandsbassin.”

Klinikken har fået ny hjemmeside fysioterapien.dk/ballerup – men lokalerne og beliggenheden i Centrumgaden 1, 2. sal (indgang mellem Meny og Nordea) forbliver den samme. Camilla Stjernholm Julin og Maria Rovsing ser frem til at friske op med nogle nye maskiner, opdatering af behandlerrum og en god spand maling.

Reception senere

På grund af coronarestriktioner er det i første omgang ikke muligt at fejre åbningen af klinikken, men Camilla og Maria er overbeviste om, at de vil holde en reception på et senere tidspunkt.

I hele åbningsugen fejrer de overtagelsen med konkurrencer og forskellige åbningstilbud, der skifter hver dag.

Eksempelvis giver et af åbningstilbuddene mulighed for at booke 30 minutters massage i august til en meget favorabel pris, ved en af de fire fysioterapeutstuderende.

Er man nysgerrig på at prøve et træningsabonnement, er der gratis oprettelse, fri træning og træningsprogram i august.

Klinikken har også skarpe priser på klippekort til udvalgte bassinhold og nogle hold på klinikken.

Alle der besøger klinikken i åbningsugen kan deltage i konkurrencer med gode præmier, såsom gratis massage, træningspakker med eksempelvis elastikker og træningsbolde, klippekort til bassintræning, efterfødselstræning, ryghold med mere. Præmierne skifter hver dag. Konkurrencerne bliver annonceret på hjemmesiden, samt på Fysioterapiens facebook og instagram.

Camilla Stjernholm Julin og Maria Rovsing overtager Fysioterapien.dk med manér.